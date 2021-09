El próximo mes se realizará la recepción de la relicitación de la Ruta 78 Santiago- San Antonio, Autopista del Sol, por 892 millones de dólares, categorizándose como el proyecto más grande del Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante este 2021.

Según lo consigna El Mercurio, se ha contabilizado que la cantidad de candidatos para la licitación es de gran volumen, entre ellas sociedades chinas, españolas, chilenas, colombiana y de otros países.

Alfredo Moreno, ministro del MOP, afirmó que “este proyecto ha despertado gran interés y confiamos que ello se refleje en la recepción de ofertas. Se trata de una de las obras más significativas de la cartera para este año, al ser la Ruta 78 altamente utilizada por su importancia logística como conexión con uno de los puertos más importantes del país, además de constituir una vía de acceso a importantes polos residenciales y sectores turísticos e industriales”.

En la misma línea, el MOP proyectó que la licitación contempla una planificación en el mejoramiento de la vía de 132,8 kilómetros en paralelo a lo que se está haciendo el día de hoy, como: la construcción de una tercera pista, pasarelas peatonales, paraderos, paneles de información vial; cuyas obras comenzarán en noviembre próximo.

Sociedades interesadas en la licitación

Las sociedades China Harbour Engineering Company Limited (CHEC), China Railway N° 10 Engineering Group Co Ltd., China Railway Tunnel Group Chile Branch, China Railway Construction Corporation y CRCC International Investment Co. Lt, compraron las bases del concurso.

Las sociedades españolas, “Aldesa, Sacyr, Acciona, Cintra y ViasChile —del grupo Abertis—, que actualmente opera la Autopista del Sol. También aparece Globalvia, que acaba de comprar al fondo canadiense Brookfield el 34% de Vespucio Norte y Túnel San Cristóbal”, según lo explica el texto.

También se encuentra el Grupo Costanera, que en Chile tiene la concesión de Costanera Norte y Vespucio Sur, entre otras.

Y finalmente, la colombiana Intervial. Y chilenas: Besalco, Conpax, Bice Inversiones Administradora General de Fondos y Bodegas San Francisco.