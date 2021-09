Lo que era un sueño para los vecinos y vecinas de la población San Gregorio en La Granja, se transformó en una desilusión luego que la Constructora Lima Ltda. abandonara en agosto las obras del Polideportivo que llevaban un 52% de avance.

Sin aviso previo, la empresa paralizó las obras y dejó sin sueldo a sus trabajadores, así lo denunció el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de La Granja.

El Polideportivo San Gregorio debía ser entregado en noviembre de este año, pero la primera alerta ocurrió el 16 de agosto cuando los trabajadores paralizaron la construcción por no pago de su quincena. Al día siguiente, Constructora Lima les informó que simplemente no podrían continuar con ellas por falta de liquidez.

El Gobierno Regional, en su interés por resguardar el buen uso de los recursos públicos, y en conocimiento que esta empresa tiene varias obras vigentes con municipios, inició diversas acciones administrativas de prevención.

• Gestionar la liquidación del contrato, el cobro de las boletas de garantía, y el curse de una multa de 100 U.T.M por incumplimiento, lo que se ejecutó el 26 de agosto.

• Se envió una carta a la municipalidad de Renca, que recién había adjudicado la construcción de un Cesfam para que tuviera en cuenta estos hechos y en lo posible suspendiera el contrato.

• Asimismo, el Gobernador constató en terreno que en las obras del Mercado de Maipú, ejecutadas por esta misma empresa, existen severos inconvenientes como enchufes en el piso en las zonas de pescadería, lo que representa un peligro para locatarios y clientes.

El Polideportivo San Gregorio contempla dos etapas. En la primera, se considera la construcción de un gimnasio, una piscina semi olímpica temperada, una sala multiuso, sala de musculación y de spinning, además, de un bulevar peatonal, en un total de 5.675 m2.

La etapa 1 del proyecto – que fue aprobada en enero de 2019 en el Consejo Regional Metropolitano- tiene una inversión asociada de $6 mil 779 millones, de los cuales $4 mil 481 millones fueron financiados por el Gobierno Regional Metropolitano. Su construcción es un anhelo de años de la comunidad que carece de recintos deportivos.

El gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego, denunció este grave abandono de obras que dejó a trabajadores sin sueldo y a una comunidad completa y al municipio, engañados: “Esto es inaceptable, es una vergüenza, porque es plata de todos los chilenos. Ninguna empresa seria puede dejar botado un proyecto que trae dignidad a una comuna con escasos recursos y menos dejar a trabajadores sin sueldo. Vamos a perseguir las responsabilidades de la Constructora Lima y me voy a asegurar que no tengan ni un solo proyecto más financiado por el Gobierno Regional, mientras no respondan por el Polideportivo San Gregorio de La Granja”, señaló.