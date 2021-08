La mañana de este miércoles, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y el delegado presidencial de la región Metropolitana, Felipe Guevara, monitorearon las medidas preventivas para mitigar los efectos de la lluvia en los puntos críticos de la capital.

En la instancia, Moreno afirmó que “el sistema frontal en la región Metropolitana será más intenso a partir de esta tarde y hasta mañana en la mañana, lo que es una buena noticia, porque hasta hoy prácticamente no habíamos tenido lluvias ni nieve”.

Además se refirió a que esto supone una situación de riesgo, porque mientras más concentrada sea la lluvia —y si toda esa agua baja en el mismo momento—, aumenta el riesgo de aluviones.

“Comparado con lo que tuvimos en el verano en el Cajón del Maipo, vamos a tener un poco menos de agua y una isoterma más baja, a 2.700 metros, por lo tanto los riesgos son menores. Pero existen y, por lo tanto, son una preocupación”, rectificó el ministro de la cartera de Obras Públicas.

En esta línea, Guevara soslayó que “estamos muy contentos de la lluvia, pero también es importante darles garantías y tranquilidad a nuestros vecinos. Llevamos trabajando hace tres meses; haciendo limpiezas, trabajando los causes que han tenido algún problema por estos frentes de mal tiempo y contamos con 12 cuadrillas atentas por algún problema. Reforzar que existe un número de emergencia municipal el 1419, donde pueden llamar los vecinos por alguna situación crítica, nosotros asistiremos con camiones aljibes, retroexcavadoras, grupos electrógenos, y todo el equipamiento necesario. Y siempre con la alianza de las autoridades de la región”.

También agregó que junto a las lluvias se prevé vientos de unos 55-65 kilómetros por hora, lo cual provoca cortes de energía eléctrica, particularmente en las zonas rurales como: Melipilla, Calera de Tango, Buin. Ante este panorama, el delegado Metropolitano indicó que “la población a que este tranquila, a las compañías le hemos dispuesto que tengan cuadrillas de reforzamiento de manera que si se corta la energía sea reestablecida rápidamente. En el caso de las familias que tengan un integrante electrodependiente, existe la obligación de estas empresas de disponer de generadores eléctricos para mantener con funcionamiento en sus domicilios”.

Por último, el ministro Moreno realizó un llamado a quienes tengan programado viajar a los sectores cordilleranos a no hacerlo: “Que las personas no vayan a los lugares donde puedan correr riesgo. Hacemos un llamado a considerar esta situación y no estar en la cordillera, ya que la mejor manera de prevenir emergencias es no acercarse a los lugares que representan un alto riesgo en estas circunstancias”.