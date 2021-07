Tras denuncias de vecinos del sector Las Praderas III en Peñaflor, y gracias a un operativo de la PDI se logró la detención de tres sujetos —dos menores de edad y un adulto de 35 años— vinculados a balaceras por la rivalidad de la zona.

En conversación con Expreso Bío Bío de La Radio el alcalde de Peñaflor, Nibaldo Meza (DC), precisó que luego del operativo recibió múltiples amenazas a través de redes sociales.

Ante esto, Meza admitió que “esto pasa habitualmente, cada vez que hay algún procedimiento u operativo. Esta no ha sido la excepción, me han llegado mensajes (…) Para mí, esa no es la mayor preocupación, sino lo que pasa con las vecinas y vecinos de Las Praderas, que lamentablemente han tenido que vivir con balaceras permanentes que tienen relación con la confrontación de bandas vinculadas al narcotráfico en el sector”.

Durante este jueves, el jefe comunal sostendrá una reunión con el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, para tratar la situación en la comuna. “El fenómeno del narcotráfico se ha ido trasladando desde las comunas urbanas a las rurales (…) Y nosotros que somos comunas que se destacan por sus condiciones naturales y tranquilidad hoy día estamos sufriendo este flagelo y queremos que Carabineros actúe”, afirmó.

En tanto, declaró “el hecho de que hoy día, una autoridad sea amenazada significa que estamos haciendo bien la pega y que le estamos generando incomodidad a los delincuentes”.

Por último, Meza afirmó que la solicitud al general de Carabineros son: “un aumento de dotación en nuestras poblaciones (…) que se efectúen procedimientos de manera habitual (…) y un retén permanente en Las Praderas”, explicó el jefe comunal.

