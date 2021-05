Claudia Ubilla, la madre de los dos hermanos asesinados en El Bosque la semana pasada, dio a conocer su reflexión ante los dichos de la madre del único imputado por el delito.

La madre del acusado del doble homicidio manifestó que su hijo sufría de ataques de esquizofrenia, antecedente que podría llegar a cambiar los cargos y su imputabilidad, según lo consignó Mega.

Ante lo dicho por la madre del detenido, Claudia aseguró que “todos podemos cometer un delito y tacharnos de locos, eso puede ser muy fácil pero confío en que se van a hacer las cosas como corresponde, que se le va a hacer una evaluación”.

Al contrario, que “si la mamá sabía que su hijo era enfermo, como dijo ella, que era esquizofrénico, que tenía autismo, que tenía múltiples personalidades, ella hablaba todos los días con él o día por medio. ¿Por qué no me lo dijo?, ¿por qué no me advirtió?, ¿por qué no me mandó un mensaje?, ¿por qué no me dijo que su hijo era enfermo?”.

En la misma línea, agregó que si hubiese tenido conocimiento de esto, “lo hubiéramos llevado al sicólogo, haberle dado pastillas (…) Yo habría estado dispuesta a ayudarlo”.

En tanto, sentenció la tardía declaración de la madre del único sospechoso del doble crimen. “¿Por qué habla ahora?, ¿por qué si ella sabía que su hijo era un peligro?, ella conoció a mis niños. En un par de ocasiones esta mugre dijo que estaba enferma, y mis niños fueron a verla. Yo sacaba cosas de mi casa para ayudarla a ella“, indicó.

También sinceró que a partir de la descripción actual del imputado, “él no puede andar en la calle. Imposible, no existe una cabeza que diga que le van a dar otra oportunidad. No se puede”.

La jornada de este martes, el acusado será formalizado tras extender su control de detención por antecedentes faltantes. Ante esto Claudia señaló, “no hay forma que sea inimputable, no creo que sea tan ciega la justicia en declararlo loco, porque él tuvo tiempo para cortar la luz, para sacar su ropa, entonces una persona que no está cuerda no hace eso. Estaba consciente”.

Igualmente, Claudia se refirió ante el hallazgo del hombre en el cerro La Pincoya en la comuna de Huechuraba. “Estaba escondido como rata, porque eso es lo que es, las ratas se esconden”, sentenció.

Finalmente, la madre de los niños asesinados aseveró que, “mordió la mano que le dio de comer, y que ese cariño y amor que mis niños le entregaron no lo va a encontrar ningún otro lado”.