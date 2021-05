108 mil vehículos han salido de la región Metropolitana en el contexto del fin de semana largo, desde el inicio de los cordones sanitarios la tarde del jueves. De ellos, 1.659 automovilistas han sido retornados por no contar con los permisos correspondientes para circular, por lo que desde Carabineros reiteraron el llamado a no viajar si no es estrictamente necesario.

El feriado por las Glorias Navales derivó en la salida de miles de vehículos desde la capital, generando importantes atochamientos vehiculares por las distintas rutas de acceso.

Desde las 18:00 horas del jueves, cuando comenzaron los cordones sanitarios, han salido de la región Metropolitana 108 mil 569 vehículos, 47 mil por la Ruta 5 Sur, 30 mil por la Ruta 5 Norte, 15 mil por la Ruta 68 y cerca de 10 mil lo hicieron por la Ruta 78, que también conecta con la costa.

La mayor Estrella Sotelo, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, se refirió a las congestiones que se han generado en los cordones sanitarios, explicando que se debe principalmente a la fiscalizaciones que deben realizarse a todos quienes por diversos motivos quieren salir de la región.

“La verdad es que desde el día jueves que parte este cordón sanitario, hemos tenido congestiones debido a la fiscalización que se hace a los permisos sanitarios para poder salir”, señaló.

Respecto del comportamiento de las carreteras, la autoridad policial detalló que la mayor cantidad de infracciones de tránsito que se han registrado durante este fin de semana, han sido por exceso de velocidad, por lo que destacó la importancia de conducir cumpliendo la normativa.

Sobre los automovilistas que no pudieron abandonar la región y fueron retornados por no contar con los permisos respectivos, sólo durante la última jornada la cifra llegó a 622 vehículos, sumando un total de 1.659 desde el jueves.

En este contexto, desde Carabineros reiteraron el llamado a no viajar si no es estrictamente necesario y evitar inconvenientes al enfrentarse a un cordón sanitario.