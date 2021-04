El pasado martes la Policía de Investigaciones reportó la detención del cantante urbano Bayron Fire en el Aeropuerto de Santiago, cuando se disponía a viajar a Puerto Rico para potenciar su carrera.

El artista fue formalizado por el delito de robo con violencia, lesiones y daños, esto por un hecho ocurrido en diciembre de 2019.

En aquella oportunidad, un grupo de personas atacó a una mujer de 37 años cuando circulaba en vehículo, causándole lesiones y además destruyendo su vehículo.

Dicha víctima es una exmanager de Bayron Fire, quien relató cómo ocurrieron los hechos.

“Me emboscaron. Eran ocho autos, más de 30 personas. Me pegaron. Se bajó este tipo y me comenzó a agredir”, indicó en conversación con Mega.

La víctima relató que los atacantes “quebraron todos los vidrios de mi auto, me tuvieron retenida por mucho tiempo. Me sacaron la ropa entre todas, porque su mamá, su cuñada y su pareja fueron las principales personas que también me pegaron”.

“Me dejaron sin nada. Me quedé con el calzón que tenía puesto, me rompieron el sostén. Yo sangraba y sentía todo el rato los gritos de mi hija”, agregó.

Junto con ello, señaló que sospecha que el ataque se debió a una funa realizada contra el cantante, cuyo círculo sospechó que ella estaba detrás del acto.

Además, indicó que se fue de la región Metropolita por temores a encontrarse con quienes perpetraron el hecho.

La justicia formalizó ayer a Bayron Fire, decretando la medida de arresto domiciliario total. Esto fue apelado de inmediato por la Fiscalía Occidente y se mantiene detenido hasta que la Corte de Apelaciones resuelva su situación.

“Un delincuente que fue capaz de causar tanto daño no puede quedar con arresto domiciliario. Los delincuentes gozando de una medida irrisoria y con privilegios. Y uno, como víctima, escondidos“, cerró la denunciante.