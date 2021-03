El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, negó cualquier vínculo con alguna red para espiar a estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA) para así aplicar durante el año 2019 la ley Aula Segura.

Durante el concejo municipal, Alessandri fue interpelado por varios concejales de oposición, esto luego de un reportaje del medio Interferencia donde se revelaba un grupo de WhatsApp para intercambiar información que sirviera para detener o expulsar alumnos.

Los ediles indicaron que esta asociación estaba integrada por carabineros de la 22º Comisaría de Quinta Normal; el exdirector Jaime Uribe; la actual directora subrogante, Ana María Gajardo; y funcionarios de la dirección de educacional municipal.

La concejala comunista y rival de Alessandri en las elecciones municipales, Irací Hassler, concurrió a la Contraloría para solicitar el pronunciamiento del organismo sobre esta supuesta asociación irregular, por posibles faltas a la probidad y la vulneración de derechos de los menores.

Hassler indicó que el actual alcalde debe asumir responsabilidades políticas por lo ocurrido.

Desde el Centro de Padres y Apoderados del Internado Nacional Barros Arana se mostraron indignados con la noticia, pese a tener sospechas debido a la persecución que sufrieron algunos estudiantes luego de la promulgación de la ley Aula Segura, como lo indicó la secretaria del Cepa, Fabiola Córdoba.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), descartó tener conocimiento de este grupo de WhatsApp, por donde se articulaba esta una supuesta red de espionaje escolar en el INBA. Agregó que habrá que hacer una investigación, para determinar si algún profesor fue obligado a entregar información.

“A mí no me consta, yo no lo ordené, no soy parte de los chats”, señaló.

Desde el Centro de Padres y Apoderados del INBA no descartaron iniciar acciones legales contra quienes puedan resultar responsables, medida que, sin embargo, debe ser aún analizada a la espera de lo que resuelva la Contraloría.