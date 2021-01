Los desalojos de viviendas suelen ser algo común. Sin embargo, en este caso de desalojo, una mujer de 70 años denunció que fue echada de su casa por sus propias hijas dejándola en la calle.

Según lo relatado, este acto se habría llevado a cabo por venganza de dos de sus hijas, las que fueron a la justicia para demostrar ser dueñas de la vivienda que habitaba.

El desalojo lo realizó Carabineros, ya que sus descendientes acudieron a tribunales para acreditar que la vivienda no estaba al nombre de su madre, Amada Vega (70), quien vivía ahí desde los 16 años y crió a sus 9 hijos en la propiedad.

“Aquí todo el mundo sabe que a mi me costó, salía a las 6:00 AM con mi carro a Independencia. Ellas no ven eso”, señaló Vega a CHV Noticias.

Tribunales acreditó que la vivienda estaba a nombre de sus dos hijas mayores desde la muerte del marido de Vega, por lo que se pudo realizar la orden de desalojo.

Habría sido por venganza

Sandra Zamorano, una de las hijas, explicó que hace algunos meses atrás su madre la habría echado del domicilio con todas sus cosas, y ella no tuvo más que quedarse en la calle.

Por esto es que la mujer de 70 años cree que lo que vive fue propiciado por este hecho, catalogándolo como “acto de venganza”.