El Ministerio Público confirmó que uno de los heridos en la balacera de Plaza de Maipú era el objetivo de los disparos, en un hecho que se trataría de un ajuste de cuenta entre bandas rivales.

Así lo señaló el fiscal occidente, Pablo Alonso, en un punto de prensa, dando cuenta que los disparos vinieron desde un vehículo tipo station de color blanco.

“Esto tendría que ver con un problema entre bandas que conviven acá en la comuna de Maipú”, remarcó el persecutor.

Consultado por el objetivo de los disparos, el fiscal confirmó que “es parte del grupo que resultó afectado producto de esta balacera”.

Sobre las armas utilizadas, preliminarmente se estableció que sería una pistola y un revolver según las pericias que ha realizado la policía en el sitio del suceso.

En total son 5 las personas que resultaron heridas producto del tiroteo, una de las cuales falleció al llegar al Hospital El Carmen de Maipú.

No obstante, no se descarta que hayan más heridos que no asistieron a ningún recinto asistencial.

Carabineros desplegó durante la tarde de este martes intensos operativos en distintas comunas de la región Metropolitana, con la finalidad de dar con los responsables de lo ocurrido.