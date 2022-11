Preocupación generó en la comuna de Constitución, en la región del Maule, una falla de sistema en la planta de Celulosa Arauco, y que fue visible desde diversos sectores de la zona.

Así quedó registrado en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir videos de lo que ocurrió en horas de la tarde de este sábado.

Según indicaron algunas personas, esto afectó con líquidos y malos olores a los habitantes de la zona.

#RegionMaule Preocupación de autoridades de @SeremiSaludM por accidente en Celulosa Arauco #Constitución que afecta a vecinos con líquidos y malos olores. pic.twitter.com/ws9qUBwIDp — Víctor González 🇨🇱 (@Victor_Curico) November 12, 2022

BioBioChile se comunicó con la empresa Celulosa Arauco, desde donde confirmaron que se trató de una falla de operaciones registrada a las 15:10 horas de esta jornada.

“Planta Celulosa Constitución lamenta el incidente ocurrido en su operación esta

tarde y que causó malestar en la comunidad”, señala el documento de la empresa, donde agregan que se trató de una falla en el sistema de llenado de uno de los digestores y que ocasionó una filtración de vapor de agua y trazas de licores.

Esto se prolongó por cerca de 25 minutos, activando los protocolos de seguridad correspondientes.

Arauco agregó que el hecho ya se encuentra completamente controlado y que no hubo personal afectado. También hicieron un llamado a las personas que de alguna forma estuvieron en contacto con la emisión y presentaron reacciones, a acudir a un centro asistencial.

Finalmente, indican que esto fue informado a las autoridades correspondientes.

Por su parte, la diputada Mercedes Bulnes confirmó que ofició a la Seremi de Salud sobre este hecho y pedirá una investigación.

“Es un hecho que provocó gran alarma en la ciudad. No sabemos si existen personas o trabajadores afectados, pero si bienes dañados. La empresa debe responder porque no puede suceder un accidente de esta manera sin un correcto mantenimiento. No podemos exponer a nuestras personas a situaciones como las que vivieron y que pueden afectar su salud”, dijo la parlamentaria.