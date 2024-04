Anoche se registró un violento robo en el local Sabrolais en el sector Lagunillas de Coronel, hasta donde llegó un grupo aproximado de cuatro sujetos, intimidaron a los trabajadores y se llevaron la caja con la recaudación de la jornada.

Este hecho se suma a otros de similares características que se han registrado en el último tiempo en el Gran Concepción y que son investigados por la PDI.

Una trabajadora del recinto relató a Radio Bío Bío que los delincuentes eran menores de edad y que al ingresar al recinto su objetivo era la caja registradora.

La mujer relató que luego que se llevaron el dinero, uno de ellos incluso volvió para intentar robarle el celular.

Asimismo recordó que los primeros delincuentes que ingresaron al negocio encañonaron al repartidor, a quien además tiraron al piso.

“La verdad es que acá en Coronel ya no nos sentimos seguros… Acá uno no puede estar bien, no puede andar en la calle en la noche, está muy peligroso”, aseverando que días antes había conversado como equipos respecto al riesgo de que ellos fuesen víctimas de un robo debido a otros atracos registrados en locales cercanos.

En su huida, habrían realizado al menos dos disparos al segundo piso y llevándose consigo un motín de alrededor de 500 mil pesos. A eso se suma el hurto que sufrieron dos parejas que estaban en el recinto.

De igual forma relató que la comisión de delitos no es algo nuevo, ya que últimamente sujetos en bicicleta roban celulares a las personas que transitan por el lugar.

Por su parte, el repartir dijo que “al principio ingresaron dos tipos al local, al lugar donde está la caja, me apuntaron con una pistola en la cabeza y me tiraron al suelo; mientras otro estaba forcejeando con la cajera”.

Él también estima que los autores del atraco eran adolescentes, los que actuaron con extremada violencia. “Se notaba que eran menores de edad, y peor porque son más decididos”, cerró.

Revisa a continuación el registro de las cámaras de seguridad: