La Fiscalía de Concepción ingresó un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado de Garantía penquista que dejó suspendida la investigación en contra de Celso Jiménez, acusado de la confección e instalación de artefactos explosivos que detonaron el pasado 10 de noviembre en los principales centros comerciales del Gran Concepción.

Con esto, se busca revertir la decisión tomada por el juez Juan Pinochet, quien se basó en detallados informes médicos presentados por la Defensoría Penal Pública (DPP). Estos documentos describen un historial de bipolaridad, episodios maníacos y delirio mesiánico en el comportamiento de Jiménez, factores que resultaron determinantes para la suspensión de la medida.

La apelación realizada por el fiscal Jorge Lorca, incluye también la solicitud de revertir la medida cautelar aplicada recientemente por el mismo juzgado, y que sacó a Jiménez de prisión preventiva y le aplicó la medida de internación en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional de Concepción.

No obstante, dicha parte de la resolución judicial no se ha aplicado aún, ya que en el servicio psiquiátrico del hospital penquista no se ha podido concretar por falta de cupo. En cambio, Celso Jiménez se encuentra internado en el Hospital Penal del Centro Penitenciario Bío Bío, algo que el Ministerio Público espera se revierta a la brevedad.

Cabe recordar que el pasado 10 de noviembre se registraron al menos 10 detonaciones de bombas de ruido en los centros comerciales Mallplaza El Trébol, Mallplaza Mirador y Mall del Centro, todas concretadas por el imputado Celso Jiménez.

Durante la formalización del caso, el fiscal Lorca precisó que lo ocurrido deriva de la fabricación artefactos explosivos con ácido muriático y aluminio.

Además, el persecutor expuso que “se configurarían tres delitos de colocación, activación y explosión en edificios de libre acceso al público de artefactos explosivos o corrosivos descritos en el Artículo 14 de la Ley sobre Control de Armas”.

A ello, agregó que “al tratarse de componentes químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo; la pena está consignada en el inciso Tercero de la Letra D” de la ley ya señalada.

A su vez, se informó que Celso Jiménez Sanhueza arriesga una pena de hasta nueve años de cárcel.

No obstante, el fiscal Lorca expresó que la situación judicial del estudiante podría empeorar.

Esto último, en caso que se le pueda tribuir responsabilidad por otros dos hechos similares ocurridos en junio pasado en el Mall del Centro y en la Facultad de Arquitectura de la UBB.