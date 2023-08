Un nuevo capítulo se sumó a la polémica arista por el caso Convenios que involucra a Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy, tras revelarse otras conversaciones que sostuvieron luego de arrendar la Fundación En Ti, con la cual se embolsaron $250 millones provenientes del Gobierno Regional del Bío Bío, encabezado por Rodrigo Díaz.

Ahora, un reportaje de T13 dio a conocer nuevas grabaciones que se habrían registrado en julio, el último mes en que los tres -en ese entonces a cargo de la mencionada fundación- tenían para cumplir con el programa suscrito de mejoramiento en el sector de Barrio Norte de Concepción.

Cierre del programa: improvisación y desorden presupuestario

En concreto, de acuerdo con los audios difundidos por el citado medio, se distingue una improvisación en el desarrollo de los trabajos acordados a partir del convenio, además de un desorden presupuestario de los recursos públicos.

Lo anterior, entre una de las razones, ya que el proyecto -según ellos- debía durar unos dos años, pero sólo fue de dos meses.

–¿Cómo lo vamos a hacer po’? Tú tenís $10 millones en efectivo y te quedan $25-30 millones en la Fundación (En Ti). – empieza hablando Sebastián Polanco.

-Sí, pero tu hermano dijo que tenía que durar dos años, y duró dos meses – cuestiona Camila Polizzi.

-Bueno, la va a tener que hacer (inaudible). (…) Como una especie de garantía – explica su expareja.

-Sí po… si él dijo que iba a durar dos años – insiste la excandidata a diputada por el distrito 20.

No obstante, Polanco dice que “las dos canchas las hacen gratis. (…) Lo demás no”.

Hasta ese entonces, los tres tenían en su poder cerca de $50 millones, del total que recibieron desde el GORE Bío Bío, firmado por el gobernador Rodrigo Díaz, que eran $250 millones.

Polizzi por término de proyecto en Barrio Norte: “Estoy preocupada”

En ese contexto, Polizzi y su expareja se enfrentan en un cruce de palabras -levemente- subido de tono, donde ambos discuten sobre cómo dar término al proyecto del sector Barrio Norte de Concepción.

–Yo estoy preocupada, porque hay una hueá que terminar. Vuelvo a insistir – afirma la excandidata.

-Bueno, pon más de tu parte entonces – dice Polanco.

-Yo estoy poniendo harto de mi parte – recalca Polizzi.

Sin embargo, su expareja le refuta su comentario, y critica reiteradamente que no ha puesto “nada de su parte”.

Polizzi a Polanco: “Se van a cagar con tu correo en La Araucanía”

Posteriormente y en ese mismo renglón, la protagonista de esta arista trata de apartar a Polanco de la conversación y le habla a Matías Godoy, recordando que debían lograr un “acuerdo” para que, en poco más de una semana, ella sacara el dinero de la Fundación para transferirle a la OTEC, de la cual este último es el representante legal.

-¿Cómo que no? (…) Ya, yo pienso que voy a tener que hablar contigo no más, Matías, para poder resolver este problema. Porque tenemos un problema grande. Yo tengo que transferirle a la OTEC, lo que tengo que transferirle. Tengo que sacar la plata de la Fundación. Tengo 8 días y vamos a tener que conversar y llegar a un acuerdo, pero no se puede con este energúmeno (Polanco), porque no se puede hablar po’ hueón, no se puede así – dice Polizzi.

-Está con problemas tu amigo (Polanco). Va a mandar correos, según él, a La Araucanía – critica.

-¿Sabí lo que van a hacer con tus correos en La Araucanía? -dice en dos oportunidades Polizzi a Polanco- Se van a cagar con tu correo en La Araucanía, y yo hago la hueá con quien yo quiera – aclara.

-¡Oye, cabros, ya po! – dijo Godoy tratando de calmar los ánimos de la conversación.

En tanto, la excandidata a diputada por el distrito 20 continúa con la discusión con Sebastián Polanco, y donde, pese a que Matías Godoy no tiene mayor participación en la llamada, es posible notar una repartición de roles que cada uno estaría cumpliendo.

–Yo puedo hacer la hueá con quien yo quiera, con la fundación que yo quiera, con la OTEC que quiera. A ti no te van a dar ni un proyecto hueón, de nada – dice Polizzi tratando de imponerse.

-Y tienen que llegar a un acuerdo, po hueón – reitera Godoy.

-Pero ¿un acuerdo de qué? ¿De plata? – pregunta la excandidata.

-¡No! ¡No! El acuerdo de terminar la hueá, porque si no a mí también me da miedo meterme en un ‘tete’ po hueón – explica el representante de la OTEC.

Proyecto en La Araucanía por $400 millones: “Había todo un plan”

Sin embargo, pese a que la conversación se tornaba cada vez tensa y a las dudas que existían sobre el manejo presupuestario, más tarde se revela otra parte de la reunión, donde queda expuesto que habría otro proyecto listo por $400 millones para que se instalaran con la “arrendada” Fundación En Ti en la región de La Araucanía.

-No se puede. No se puede. Pobre hueón. Compramos la hueá de la empresa, postulamos a una hueá en La Araucanía. O sea, había todo un plan, ¿cachai? Hay una hueá que se le puede sacar provecho a la hueá, porque la OTEC postuló (inaudible)… pero hay un proyecto que puede comenzar ahora en septiembre en La Araucanía por $400 millones – asegura Camila Polizzi.

En esa misma línea, además, la excandidata afirma que “hay un proyecto que se puede ingresar en el (sector) Lorenzo Arenas -de Concepción-, pero el hueón -aparentemente Polanco- no quiere nada”.

Polizzi y responsabilidad por Fundación En Ti: “Yo me puedo hacer la hueona”

Esta nueva filtración de audios, se dan a conocer un día después de que se revelara otra llamada donde Camila Polizzi trata de “tapar” el escándalo por el Caso Convenios que la involucra a partir del “arriendo” de la Fundación En Ti, junto a Sebastián Polanco (su expareja) y el representante de la OTEC, Matías Godoy.

En dichas grabaciones -que son parte de la autodenuncia que presentó Godoy-, Camila Polizzi intenta “salvar” lo que queda del dinero recibido, por parte del Gobierno Regional del Bío Bío, en la tarjeta de la OTEC.

Sin embargo, también aclara que se puede desligar de cualquier responsabilidad legal respecto a las fundaciones, diciendo que “no es representante legal de ni una hueá”. “Yo me puedo hacer la hueona todo el rato”, aseveró.

Quiebre entre Polizzi y Polanco tras supuesto favor sexual por proyecto

En tanto, horas más tarde, el mismo Matías Godoy, por medio de una declaración que dio a los medios de comunicación, entregó nuevos antecedentes de este entramado caso, donde se conjugan política; dinero; desconfianza; una supuesta infidelidad; y la violencia verbal y física.

En concreto, el represente de la OTEC con la que se concretó el arriendo de la Fundación En Ti y, posteriormente, los traspasos de recursos públicos, reveló un presunto favor sexual por parte de la excandidata a un alto cargo del GORE Bío Bío a cambio de la aprobación del proyecto.

Este hecho, según Godoy, generó el quiebre entre la ex candidata a alcaldesa por Concepción y Sebastián Polanco.

Las aristas que complican a Camila Polizzi por Fundación En Ti

Cabe recordar que, un reportaje desarrollado por la Unidad de Investigación de BioBioChile a principios de julio reveló la operación que realizó la excandidata a diputada por el distrito 20 para suscribir el millonario programa.

Asimismo, casi dos semanas después, el mismo equipo dio a conocer cómo Camila Polizzi intentó silenciar a un testigo clave del arriendo de la Fundación En Ti.

Por otro lado, en paralelo a los nuevos sumados capítulos a esta polémica, actualmente se encuentra en trámite una denuncia presentada por Polizzi ante la Fiscalía, asegurando que fue víctima de amenazas y que “una alta autoridad de Gobierno habló expresamente de sicariato” en una reunión que sostuvo con el exseremi Eduardo Vivanco respecto a este caso.

Del mismo modo, recordemos que Polizzi se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público, luego que, a partir de la asesoría de su expareja (y coordinador de campaña), Sebastián Polanco, “arrendara” por $10 millones la Fundación En Ti, con la que se embolsó $250 millones provenientes del Gobierno Regional del Bío Bío.

Respecto a la arista por el millonario traspaso de recursos, este miércoles se conoció que la excandidata a diputada presentó una querella por los delitos de apropiación indebida de dineros, estafa y falsificación de instrumento privado mercantil en contra de Polanco y Matías Godoy, representante de la OTEC Frumisal Ltda.