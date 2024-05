Andy Roddick se convirtió en absoluto protagonista del tenis mundial en el arranque del nuevo milenio e incluso llegó al número 1 del ranking de la ATP en el año 2003.

La exraqueta estadounidense es recordada en Chile por sus memorables ‘batallas’ con Fernando González, donde terminó con una ventaja de 9-3, y por ser protagonista en las disputadas series de Copa Davis ante los nacionales.

El ganador del US Open 2003 decidió dejar la actividad profesional en el año 2012 y poco más de una década después vuelve a ser noticia, pero fuera del deporte y de manera preocupante.

En un episodio de su pódcast, ‘Served’, ‘A-Rod’ -de 41 años- anunció que padece cáncer de piel, el cual sufre desde el año en el que se retiró del tenis.

“He tenido que lidiar con varios tipos de cáncer de piel desde que dejé de jugar, me extirparon un tumor de células escamosas del labio, probablemente hace cinco o seis años, nunca he hablado de eso”, indicó.

“Esta mañana entré en un trabajo de láser facial, es por eso que para aquellos que miran por YouTube parece que me pelee. Apesta, pero supongo que tendré que hacer un trabajo de prevención por el resto de mi vida“, agregó.

Luego, Roddick hizo un fuerte llamado a los padres. “Pongan protección solar a sus hijos, sobre todo si son jugadores de tenis. El problema no se presentará cuando el niño tenga ocho años, pero podría presentarse cuando ese niño haya crecido y tenga 38”, dijo.

Respecto a su estado de salud, el oriundo de Nebraska indicó que se siente bien. “Prados más verdes por delante. Tengo la costumbre de hacerme revisiones una y otra vez. De momento, todo va bien”, cerró.

Protect your body, it takes you everywhere ☀️ pic.twitter.com/SrP1II6o0a

— Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) May 9, 2024