Una era que llega a su fin, pero un legado que durará para siempre. Eso es lo que deja en Liverpool el DT alemán, Jürgen Klopp, quien anunció hace algunos meses su salida del cuadro ‘Red’ tras casi una década en Anfield.

Sin embargo, una desoladora imagen dejó grabada para siempre el estratega teutón, luego de que se le viera recorriendo en mítico estadio de Anfield Road silente, sin hinchas, solo él y el escenario que lo vio brillar en Europa.

Resulta que en un tour guiado por Anfield, los aficionados vieron a Jürgen Klopp en diversas zonas del recinto deportivo mirando con melancolía todos los lugares que lo vieron conquistar el Viejo Continente al ganar la Champions League 2018-2019.

Eso sí, para su despedida que será en el último duelo de la actual Premier League pactado para este domingo 19 de mayo ante Wolverhampton, se espera que la afición de Liverpool prepare una verdadera fiesta para brindarle el adió a Klopp.

Cabe destacar que Liverpool peleó hasta las últimas fechas la Premier League, pero dos semanas fatales para el equipo fueron suficiente para eliminarlos de Europa League y de la disputa por ser el campeón de Inglaterra, cetro que se pelean Arsenal y Manchester City.

Jurgen Klopp likely filming his farewell video at Anfield 🥺 pic.twitter.com/IjPsMHPoA6

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) May 14, 2024