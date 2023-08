Tras la difusión de los nuevos audios que complican a Camila Polizzi por la adjudicación de millonarios recursos a Fundación En Ti, Matías Godoy -quien se autodenunció por el mismo caso- reveló un presunto favor sexual de un alto cargo del GORE Bío Bío a cambio de la aprobación del proyecto. Este hecho, según Godoy, generó el quiebre entre la ex candidata a alcaldesa por Concepción y Sebastián Polanco.

Esta jornada se escribió un nuevo capítulo en la arista Polizzi en el denominado Caso Convenios. Matías Godoy, representante legal de Frumisal Ltda., empresa que había sido adquirida por Polanco, entregó su versión tras los nuevos audios revelados y que complican a la ex candidata a alcaldesa por Concepción.

Por medio de una declaración que dio a los medios de comunicación, Godoy entregó nuevos antecedentes de este entramado caso, donde se conjugan política; dinero; desconfianza; una supuesta infidelidad; y la violencia verbal y física.

Asimismo, reveló que Polanco y Polizzi compraron la OTEC por tres millones de pesos y todo fue legalizado en una notaría de Santiago. También dijo que le habrían pagado 300 mil pesos por estampar su firma y nombre para representar a la entidad.

“Firmé sin tomarle el peso a la situación. Es decir, sin creer que ser representante legal de una marca acarrearía tantos problemas. Pues insisto, Sebastián y Camila una y otra vez me manipulan diciendo que todo está en regla. Que era todo legal y que era un proyecto del Gobierno Regional, y que era la persona indicada, pues según Sebastián yo era una persona honesta”, expuso Matías Godoy en la declaración.

En esa línea, aseguró que él nunca estuvo a cargo de la tarjeta bancaria de la empresa y que todo era administrado por Polanco y Polizzi.

A continuación, dijo que “a raíz del Caso Fundaciones, que apareció en televisión a partir de junio, recuerdo haber comenzado a sospechar de Sebastián Polanco y Camila Polizzi, porque ellos estaban sumamente preocupados”.

Favor sexual por aprobación de proyecto

A renglón seguido expresó que “me citaron a mí y a los miembros de la Fundación En Ti a una reunión. La reunión se llevó a cabo y solo asistí yo. Ahí me trataron de convencer de que todo estaba en regla, que no había nada ilegal“.

“El día 3 de julio, en la oficina de la OTEC, se llevó a cabo una extraña reunión entre Sebastián Polanco, Camila Polizzi y mi persona (…) La reunión se tornaba cada vez más violenta y hostil entre ellos. Decidí grabar con mi celular, porque ellos incluso se insultaron y golpearon, por lo que creí que si me agredían tendría una prueba de ello”, continuó el testigo clave que se auto-denunció.

“En esa reunión, Sebastián le decía a Camila que estaba loca, que era una persona violenta, que no había que creerle nada de lo que decía, porque era una persona mentirosa experta. Camila le respondía y se defendía, diciendo que Sebastián estaba molesto porque creía que ella había mantenido relaciones sexuales con una persona que le habría aprobado el proyecto -en el GORE Bío Bío- a quien no identificaron”, complementó.

“Se empujaron y golpearon”

Godoy indicó que “minutos más tarde (Polizzi y Polanco), se empujaron, se golpearon. Sebastián dejó la oficina y Camila se puso a llorar frente a mí, intentando victimizarse”.

Finalmente, aclaró que “yo a diferencia de ellos, yo no soy un delincuente. Solo espero que se encuentre a la verdad, porque he sido víctima de la manipulación de Polanco y Polizzi, quienes se aprovecharon de mi necesidad económica (…) Me manipularon sabiendo que tengo trastornos de pánico, de personalidad y pensamientos suicidas y crisis constantes. Hago presente que en los audios se da cuenta de que yo nunca quise esos dineros”.

Revisa aquí la declaración de Matías Godoy: