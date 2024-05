Donald Glover dirigirá un corto con nueva IA de video de Google: "Todos se convertirán en directores"

Este martes, Google presentó ‘Veo’, su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) que es capaz de generar videos de un minuto en “alta definición”, con una amplia gama de estilos visuales y cinematográficos. La compañía colaboró con el cantante Donald Glover (o Childish Gambino), quien está desarrollando un cortometraje a partir de esta herramienta.

Desde hoy, la herramienta está disponible solo “para creadores seleccionados como vista previa privada dentro de VideoFX”, pero Google planea incorporar en el “futuro” algunas capacidades de Veo a YouTube Shorts y otros productos, según anunció en el marco de su conferencia de desarrolladores, Google I/O, este martes.

Veo será el principal competidor de Sora, una herramienta similar de OpenAI que ha dejado boquiabiertos a los expertos con la nitidez y similitud a la realidad que alcanzan sus videos y que también está disponible solo para un grupo selecto de creadores.

Según anunció Google desde su sede en Mountain View (California), la nueva herramienta es capaz de generar videos con resolución de 1080p y “crea imágenes consistentes y coherentes: personas, animales y objetos se mueven de manera realista a lo largo de las tomas”.

En versiones de sus competidores se han podido ver errores, como humanos con más de dos brazos, por ejemplo.

Hoy Google mostró varias creaciones cortas de sus videos de IA: un vehículo circulando por una ciudad; un velero navegando el océano y un plano corto de una mujer pestañeando, pero la empresa no detalló cuántas veces o cuánto tiempo tuvo que interactuar con la máquina para conseguir ese resultado final.

Asimismo, mostró un video con la reacción del cineasta y músico Donald Glover y su estudio creativo, Gilga, usando esta tecnología en una granja de California.

“El modelo también comprende términos cinematográficos como ‘timelapse’ o ‘tomas aéreas de un paisaje’, lo que proporciona un nivel de control creativo sin precedentes”, anota la empresa en un comunicado.

Por su parte, Glover se mostró entusiasta con estas nuevas tecnologías: “Todos se convertirán en directores y todos deberían serlo, porque el corazón de todo esto es solo contar historias“, mencionó.

We put our cutting-edge video generation model Veo in the hands of filmmaker @DonaldGlover and his creative studio, Gilga.

Let’s take a look. ↓ #GoogleIO pic.twitter.com/oNLDq1YlHC

— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) May 14, 2024