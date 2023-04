El puente ferroviario de Concepción reabrió tras 4 meses de inactividad. Con ello, el Biotrén volverá a funcionar desde este lunes. Vecinos valoraron la iniciativa, sin embargo, desde el municipio penquista aseguraron que esta reapertura "no es una solución mágica".

Durante la mañana de la actual jornada, se llevó a cabo la reapertura del puente ferroviario de Concepción tras 4 meses de inactividad.

Cabe recordar que el viaducto estuvo inhabilitado durante 4 meses producto de daños en una de sus cepas.

Por ese motivo, el Biotrén volvió a cruzar el río Bío Bío, algo que la comunidad valoró porque permitirá “ahorrar tiempo”, principalmente en las mañanas y tardes.

“Un alivio”

Como “muy útil” calificaron los vecinos la reapertura del puente ferroviario. Esto debido a que “se va a optimizar mejor el tiempo”, declaró una vecina.

“El tiempo que uno ocupa en estar en un paradero, en estar esperando micro, se va a optimizar mejor todo lo que es el tiempo para las personas que necesitan trasladarse a distintas comunas”, aseveró.

“Era necesario. Se necesitaba por los tiempos, por los tacos que ahora se puede ahorrar“, agregó una de las dirigentas por el puente ferroviario.

“Un alivio para muchas personas que utilizan este medio de transporte, sobre todo la gente que se transporta San Pedro-Coronel y viceversa. Esperamos que mañana sea un día tranquilo”, añadió.

“No es la solución mágica”

Por su parte, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, valoró la iniciativa pero destacó que “no es la solución mágica” al problema de la congestión automovilística.

“Va a ayudar para descongestionar, sí. Pero no es la solución mágica, es ahí donde nosotros como Municipalidad de Concepción hemos planteado en todo momento poder aplicar una restricción vehicular“, precisó.

Sobre la opción de la restricción vehicular, el edil de Concepción pidió a la Gobernación Regional “dejar de lado lo técnico” y ver el problema con “sentido de realidad”.

“Gobernación Regional plantea que no es necesario, que no van a aplicar. Yo pediría que dejemos un poco de lado lo técnico, que por cierto es importante, pero también ver el sentido de realidad de lo que tenemos en diferentes comunas de la provincia de Concepción. La congestión vehicular no es solamente en horarios punta”, señaló.

8 a 10 millones de dólares

Respecto al costo de la obra, el presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), Eric Martin, señaló que bordeó los 8 a 10 millones de dólares.

“Del punto de vista del costo, estamos cerrando todavía esos números. Efectivamente estaba dentro del orden de los 8, 10 millones de dólares respecto de toda la solución. Es decir, el reforzamiento del puente y los servicios adyacentes para poder atender el tráfico de las personas“, explicó.

El alcalde de la comuna de Coronel, Boris Chamorro, valoró la iniciativa pues permitirá que “las familias coronelinas puedan hacer un panorama distinto los días domingo”.

“Es una excelente noticia, la veníamos consensuando y haciendo gestiones (…) Sabemos de la importancia que esto tiene no solo para las familias coronelinas porque le permite hacer un panorama distintos los días domingo”, mencionó el alcalde de Coronel, Boris Chamorro.

Con ello, el cronograma de trabajo y las operaciones habituales del Biotrén se reanudarán desde este lunes.