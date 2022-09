Reiterando sus disculpas a quienes se sintieron ofendidos, la directora de la Dideco de Curanilahue respondió a las críticas surgidas tras sus publicaciones en Instagram por el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida. En un escrito dirigido a las vecinas y vecinos, la funcionaria aseguró que sus palabras fueron "tergiversadas" y que no puede "tolerar la violencia y agresiones verbales" en su contra y de su familia.

A través de un escrito publicado en Facebook, la directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Curanilahue, Alondra Jarpa, se refirió a la polémica surgida por sus publicaciones en redes sociales tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, asegurando que sus palabras fueron “tergiversadas”.

En su Instagram, la funcionaria compartió dos imágenes con el siguiente escrito: “Mi cara cuando comienzo a leer cartas de los vecinos y vecinas mendigando justicia social y pienso que hace dos días pudieron haber mejorado la base de esto. Esto está mal”.

“No podemos ayudar a quien no entiende cómo ser ayudado… Quéjense no más, de todo lo malo de su vida”, añadió.

Registros que le valieron una serie de críticas de concejales y autoridades del Bío Bío, donde incluso algunos pidieron su renuncia. En contraste, Jarpa recibió el respaldo de la alcaldesa Alejandra Burgos, quien pidió comprensión por la frustración de los funcionarios.

A un día de la polémica, la aludida publicó un escrito dirigido a los vecinos y vecinas, donde explicó que sus palabras expresa “el gran pesar que me causan las angustiantes peticiones de personas de mi comuna, implorando una ayuda que no puede ser exigida porque no son reconocidas como un derecho”.

La directora añadió que sus conocidos y cercanos conocían su postura respecto al plebiscito.

De igual forma, aseveró que “mis palabras han sido tergiversadas por personas y entidades con absoluta falta de criterio y profesionalismo. Me acusan de burlarme de la gente, de menospreciarla, de altanería, de no ejecutar mis funciones e, incluso, de no otorgar ayuda a personas que votaron por una postura distinta a la mía con el único objetivo de fomentar el odio hacia mi persona”.

Reitera que “jamás ha sido mi intención faltar el respeto a ninguna persona, no soy superior a nadie y reitero mis sinceras disculpas”.

Para finalizar, agregó que no puede tolerar la violencia y agresiones verbales hacia ella y su familia, y emplazó a quienes piden su expulsión a juzgar su desempeño.

Revisa a continuación la carta de la directora de la Dideco: