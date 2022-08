Nula sigue siendo la colaboración del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el combate contra el robo de madera, esto a pesar de la solicitud efectuada personalmente por la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena. Desde la Gobernación Regional a la Cámara de Diputados se cuestionó en duros términos esta inacción del servicio.

No obstante ser una de las prioridades del Gobierno, el SII sigue sin sumarse al trabajo investigativo a cargo de la jefa del Ministerio Público en la zona, designada como fiscal exclusiva para indagar el hurto de madera en la Provincia de Arauco y La Araucanía.

Así lo señaló el martes el gobernador regional, Rodrigo Díaz, a quien la persecutora admitió que los requerimientos efectuados personalmente al director del organismo, Cristián Gómez, han sido infructuosos.

“Le preguntaba hace unos días atrás a la fiscal regional, si es que el SII estaba colaborando eficazmente, y me decía que más bien es cercano a 0 el avance de Servicio de Impuestos Internos”, manifestó el gobernador.

Rodrigo Díaz reiteró este jueves que esa situación no ha cambiado, deslizando que el argumento entregado por el servicio es que su rol es recaudar impuestos y no está perseguir delitos.

“No he recibido ninguna información que me permita decir que ha habido un cambio. Me parece que uno no se puede escudar diciendo ‘mire, mi tarea es sólo recaudar impuestos’. Es una organización del Estado, de todas las personas. Están obligados a hacer algo”, dijo Díaz.

Al respecto, el diputado Eric Aedo, presidente de la Comisión Investigadora para el Robo de Madera, compartió las críticas del gobernador y adelantó que el director de Impuestos Internos será convocado a la instancia.

“Comparto todas las aprensiones que tiene el gobernador regional, respecto de la inacción del Estado, respecto a esta situación. Es por eso que vamos a invitar al SII a exponer sus puntos y por qué esta inacción que durante los últimos tres años ha significado solo tres querellas por robo de madera”, agregó el parlamentario.

La detención de un sospechoso por robo de madera fue declarada ilegal por el Juzgado de Garantía de Coelemu debido a que el imputado presentó una guía de despacho, documento cuya supuesta falsedad sólo se puede acreditar con el apoyo de Impuestos Internos, algo que en la actualidad no está ocurriendo de acuerdo a autoridades como Rodrigo Díaz y Eric Aedo.