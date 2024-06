Hugo Bustamante, asesino de la adolescente Ámbar Cornejo, confesó haber matado a más personas antes de sus crímenes ya conocidos.

La información, obtenida por la periodista Ivonne Toro para su libro “La niña Ámbar”, fue publicada en un artículo del medio Ciper.

Cabe recordar que Hugo Bustamante en 2005 fue condenado a 27 años de cárcel por el doble homicidio Verónica Vásquez (49) y su hijo, Eugenio Honorato (9), a quienes posteriormente los ocultó en un tambor.

Un crimen altamente conocido pues, apareció en un capítulo del programa de televisión “Mea Culpa”, por la brutalidad del hecho.

Sin embargo, en 2016 obtuvo la libertad condicional y regresó a vivir al domicilio de su familia en Villa Alemana, en calle Covadonga 641.

Según la investigación, el hombre reveló a la periodista haber asesinado a dos personas en 1996 e incluso les entregó sus nombres: Elena Hinojosa y Eduardo Páez.

Incluso, en el marco de una de sus conversaciones -con la periodista-, Bustamante le entregó un escrito donde le mencionaba a las dos personas desaparecidas.

“No sé si darle los nombres de las dos personas que desaparecieron y que hasta hoy no se han encontrado. Sí le digo los nombres podrá comprobar que no estoy mintiendo. La cosa es las consecuencias que me traería entregarle esta información. Veremos cómo se darán las cosas y veremos si la vuelvo a ver…”