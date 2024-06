Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La familia de María Elcira, adulta mayor desaparecida en Limache hace más de 3 semanas, pide ayuda a las autoridades para destinar un fiscal exclusivo al caso, ya que no hay avances significativos en la investigación a pesar de la extensa búsqueda realizada en Fundo las Tórtolas. La PDI continúa a cargo de la búsqueda sin nuevos progresos, mientras los videos en redes sociales son examinados desde el inicio de la exploración. La familia y su abogado consideran que la Fiscalía de Limache no está preparada para seguir con el caso y solicitarán la designación de un fiscal exclusivo. Carla Hernández, nieta de María Elcira, pide al Fiscal Nacional analizar el caso. Los familiares no descartan la participación de terceros en la desaparición, mientras que aún no se obtienen declaraciones de la Delegación Presidencial de la zona.