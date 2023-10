Hasta cinco días de suspensión, o incluso la condicionalidad, arriesgan dos estudiantes del Colegio Rubén Castro de Viña del Mar -región de Valparaíso-, acusados de cometer un acto de connotación sexual en contra de un alumno de segundo básico.

A la espera de que el Consejo de Profesores de Curso ratifique la sanción, la familia afectada pide que ambos niños sean expulsados del establecimiento educacional.

El hecho ocurrió el jueves 5 de octubre. La víctima es un niño de 8 años, estudiante de segundo básico que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Los presuntos responsables, uno de los cuales reconoció su participación, son dos alumnos de 12 y 13 años, ambos de séptimo básico.

La madre del menor —que habló con Radio Bío Bío— señaló que su hijo fue inicialmente amenazado y luego obligado a realizar una acción que, hasta ahora, lo tiene sumamente afectado.

“Como mi hijo tiene TEA, para él es muy literal el que lo acosen o que lo reten. Se asustó y pidió que no lo acosaran. Está afectadísimo, y eso que él todavía no entiende la gravedad de los hechos. Él está afectado por las amenazas, por lo que le hicieron hacer sin saber el significado sexual que esto tiene, porque él es un niño de 8 años que no sabe de sexualidad“, explicó.

Su madrina comparte el parecer. Pide sanciones severas, pese a que la Dirección resolvió una suspensión por tres días que puede ser ratificada o elevada por el Consejo de Profesores de Curso.

“Esa escena no se le borra ni a la madre, porque fue una humillación hacia mi ahijado. (…) Esto no fue una broma. Para mí, corresponde que los expulsen, cancelación de matrícula“, aseveró.

“¿Por qué mi comadre tiene que buscar un colegio para mi ahijado? No corresponde que la víctima tenga que irse”, recalcó.

El director del Colegio Rubén Castro, Jorge Galleguillos, señaló que se envió un oficio al Juzgado de Familia de Viña del Mar. Asimismo, manifestó tener varios mensajes que entregar, partiendo por la empatía.

“Este es un lugar seguro, que cuentan con las herramientas suficientes para seguir confiando en él (colegio)”, aclaró.

En ese sentido, el directivo sostuvo que “se aplicó el protocolo como correspondía y eso es lo que vamos a seguir haciendo. También, a los chicos de séptimo, tienen que asumir las consecuencias de sus actos. No le queremos bajar el perfil“.

Considerando protocolos estudiantiles y reglamentos internos, el Consejo podrá aumentar la suspensión a cinco días. La condicionalidad de ambos alumnos es la sanción más severa que puede tomarse en este caso.

En tanto, como labor aparte de esta situación, resta un trabajo psicológico con la comunidad escolar afectada.