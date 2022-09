El Poder Judicial confirmó -por medio de un comunicado- que la magistrada Claudia Reveco fue citada a declarar como testigo en la investigación por la muerte de Valentina González, quien fue encontrada sin vida en un motel de Quintero, en la región de Valparaíso.

La familia cuestionó que la funcionaria judicial se involucrara en el denominado sitio del suceso y también reveló que la autopsia de la víctima evidenció lesiones antes de su fallecimiento, que no son coincidentes con una asfixia por sumersión.

En un comunicado remitido a Radio Bío Bío en Valparaíso, el Poder Judicial informó que está “en conocimiento de la situación por la que una magistrada de la jurisdicción Valparaíso se encuentra citada a declarar en calidad de testigo”.

Escrito emitido luego de conocerse la querella criminal presentada por la familia de Valentina González Heresman (27), quien fue hallada muerta en un motel de Quintero a fines de julio.

Accionar de magistrada, según querella

La abogada patrocinante, Cynthia Pérez, cuestionó que la funcionaria judicial se involucrara en el procedimiento, aseverando que tuvo conversaciones con todos los testigos y funcionarios del SAMU y Carabineros.

Según se detalla en la querella, luego que una trabajadora del motel encontrara el cuerpo de Valentina, asistieron al motel el padre del hombre que estaba junto a la víctima y una funcionaria del Poder Judicial, quien sería la pareja del primero.

“Estos sujetos que ingresaron al Motel, se mantuvieron fuera de la habitación, inclusive uno de ellos abrió la puerta de la habitación Atlantis encontrándose dentro de ella el cadáver de Valentina, mantuvieron conversaciones con personal SAMU, Carabineros y trabajadores del lugar, hechos registrados por cámaras de seguridad”, se informa en la acción legal.

Habrían recibido y sacado artículos del sitio del suceso

De igual forma se indica que ambos recibieron elementos que el hombre mantenía entre sus ropas y un banano. Además se habrían acercado al vehículo de Valentina, desde donde “sacaron elementos”, añadiendo que tuvieron acceso al auto porque el sujeto estaba en posesión de las llaves.

Dichos artículos, según se precisa, fueron depositados en el vehículo que es de propiedad de la funcionaria del Poder Judicial.

Recordemos que al momento de ingresar al motel, la joven no estaba conduciendo su vehículo.

La magistrada Reveco fue jueza de Garantía en La Calera, donde entre otras causas vio el caso del concejal Karim Chahuán por saqueo a supermercado durante el denominado estallido social.

La querella requiere que se entreviste a un total de 17 testigos, entre ellos la magistrada Claudia Reveco Iglesias, quien actualmente se desempeña como jueza de familia de Villa Alemana.

Para la abogada Francisca Castro, de la firma Castro Asociados, existen una serie de sanciones que podrían aplicarse a la funcionaria de acreditarse irregularidades en este caso.

Nuevos antecedentes de autopsia

En la querella también se entregaron antecedentes en torno a la autopsia de Valentina. Según se detalla, el Servicio Médico Legal informó en su análisis “diversas lesiones en su cuerpo (externas e internas), que no son propias de una asfixia por sumersión”.

“Las lesiones descritas no obedecen a ninguna de las faces etiológicas ni clínicas de la asfixia por Sumersión o inmersión, no existe agua en sus pulmones, su mandíbula ni lengua están contraídas, posee equimosis, hematomas y petequias en distintas partes de su cuerpo, lesiones en el cuero cabelludo, marcas en las partes laterales del cuello, lesiones que son producidas en vida y que bajo ningún respecto pueden ser atribuidas a maniobras de reanimación; no existe agua en su estómago, su tórax no está

contraído, sus pupilas no estaban dilatadas, es decir, no posee ninguno de los signos propios atribuibles haber muerto por asfixia por sumersión o inmersión”, se específica en el informe preliminar.

Resultados que analizó por Andrés Ovalle, perito policiólogo forense y perito en Investigación Criminal.

En paralelo, si bien el comunicado del Poder Judicial confirmó la citación a declarar de la magistrada Claudia Reveco, descartó referirse a la causa “debido a que se trata de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público”.