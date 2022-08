Conmoción generó en la comuna de Quintero el hallazgo de una abogada muerta al interior de la habitación de un motel en el sector de Mantagua. La fallecida, una joven madre de 27 años de nombre Valentina González.

Según los antecedentes que se conocen, en horas de la mañana del sábado ingresó junto a dos mujeres y un hombre al motel El Duende.

Desde ahí, todo ha sido interrogantes para la familia y amigos, quienes acusan negligencia por parte de la PDI, y una posible intencionalidad de quienes la acompañaban.

Cronología de la muerte de Valentina González

Con el transcurso de los días se han conocido declaraciones de testigos y nuevos antecedentes, los que han servido como fuente para generar una cronología de los hechos.

Según el matinal “Mucho Gusto” de Mega, este caso comenzó a eso de las 20:30 horas del viernes 29 de julio, cuando Valentina fue hasta la casa de un amigo en Concón. Dos horas después, se fueron a un local nocturno.

A eso de las 04:30 horas, Valentina y sus amigos retornaron a la casa en Concón donde hicieron la previa, para seguir con el denominado “after”.

Cinthya Pérez, también abogada y amiga de Valentina, señaló al medio que en un momento la joven comenzó a recibir varias llamadas, presuntamente de una amiga. Salió al balcón, volvió y se retiró del inmueble, supuestamente para dirigirse a Viña del Mar.

Pérez agregó que Valentina llegó hasta la parte norte de Viña del Mar, a la altura de Quintero. Cuatro personas estaban al interior de su vehículo: Valentina, quien conducía, dos mujeres de entre 20 y 30 años, y un hombre de aproximadamente 40 años.

Ya en horas de la mañana del sábado, a las 09:50 ingresaron al motel El Duende. La amiga de la joven enfatizó en que hay al menos tres o cuatro versiones distintas, entre ellas si una de las acompañantes, una mujer de cabello rubio, ingresó o no al motel, o si se quedó un par de minutos y luego se fue.

Pérez agregó que las versiones coinciden en que esta mujer se va, quedando Valentina, la otra mujer y el hombre.

La abogada amiga de Valentina agregó que estas tres personas que quedaron en el motel se metieron al jacuzzi, sin embargo, la pareja salió, quedando la joven de 27 años aún en dicho espacio del hotel.

Los otros dos se dirigieron a la cama y solicitaron toallas, mientras llamaban a Valentina para que los acompañara. En ese momento se percataron que la joven estaba muerta en el jacuzzi. La trabajadora del recinto escuchó un grito desde la habitación mientras llevaba las toallas, por lo que procedió a realizarle los primeros auxilios.

Esto habría ocurrido a eso de las 10:20 horas del sábado.

La mujer que estaba con Valentina, aseguró la abogada, dijo que la joven no consumió algún tipo de droga, pero que ellos sí.

Familiares y amigos aseguran que la PDI llegó pasadas las 18:00 horas al recinto, por lo que cuestionan la demora y no descartan que el sitio de la muerte de la joven se haya alterado durante el transcurso de las horas.

Cuestionamientos de amigos y familiares de Valentina González

Cinthya Pérez, en conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, confirmó que se han conocido nuevos antecedentes respecto a la muerte de la joven profesional.

“Efectivamente, hemos contado con más declaraciones, con más antecedentes”, indicó Cinthya, quien informó que están trabajando con profesionales que se han desempeñado en casos similares.

Freddy, hermano de Valentina, también conversó con el medio y dijo que la situación actual “es super difícil. Cuando uno vive estas cosas le toma realmente el peso”.

“Lo único que yo pido, es que los procedimientos se hagan como corresponde, sea lo que sea que haya pasado, que para mí no hay coherencia en lo que las personas que estaban con mi hermana cuentan (…) que se haga todo lo que se tiene que hacer, es lo mínimo que pido para mi hermana”, añadió el hermano de la abogada.

Testigos vieron a Valentina antes de irse al motel

Pierina Dagninov, amiga de la abogada, fue una de las últimas personas en conversar con ella.

“La Vale me invitó ese día a carretear, me mencionó que un tipo la invitó todo pagado. Yo la verdad es que no quise ir (…) me insistió bastante que iba a salir con un tipo, nunca me mencionó su nombre tampoco. Y las niñas con las que salió no conozco a ninguna de las dos”, dijo la mujer.

Paula, también amiga de Valentina, señaló que “por ningún motivo pasaba las llaves de su auto. Acá también hay otra interrogante, en qué momento Valentina pasa su auto a este hombre”.

La declaración de Paula tiene relación a que la abogada de 27 años, en imágenes subidas a redes sociales, indicó Mega, aparece conduciendo su vehículo, sin embargo, posteriormente se sabe que dejó que el hombre que las acompañaba siguiera conduciendo.

Una pareja vio a Valentina en horas de la mañana del sábado, acompañada por un hombre y una mujer, personas con las que habría estado en el motel.

“Veo el vehículo de Valentina, aproximadamente a las 08:10-08:15 (…) gritando todos los del auto, las tres mujeres que iban, gritaban ‘Alan, Alan’“, indicó el hombre, también amigo de Valentina.

Antonia, pareja de Alan, dijo que Valentina se estacionó al lado de ellos, pero que no conocían a las personas que estaban con la abogada.

Incluso, añadió que una de las mujeres sacó una botella de whisky y grabó un video. “La Vale estaba riéndose simplemente (…) y yo le dije ‘amiga anda a acostarte’, porque en la noche teníamos cumpleaños de otro amigo (…) pero estaba hablando super normal”, añadió Antonia.

Querella y preocupación por antecedentes del hombre

Amigos y familiares de Valentina confirmaron que presentarán una querella contra quienes resulten responsables de la muerte de la abogada.

Además, manifestaron su preocupación por el hombre que las acompañaba.

El hombre que las acompañaba, de 41 años, tiene antecedentes por daños, lesiones y conducción en estado de ebriedad. Un informe de Gendarmería para lo que lograra acceder al beneficio de Libertad Condicional, según señala un reportaje de Mega, indica que no logra visualizar la diferencia a terceros, centrándose sólo en pérdidas personales.

Los antecedentes que maneja la familia, es que las personas que estaban al interior de la habitación solicitaron en al menos tres oportunidades que llenaran el jacuzzi y que pidieron ocho toallas.

El primer informe de la PDI señala que la joven murió de asfixia por inmersión y que no presenta heridas atribuibles a terceros.

Aparte de la querella, la familia y amigos también apuntan a negligencia por parte de la PDI, producto de presuntas irregularidades en la investigación, como por ejemplo la demora en llegar.