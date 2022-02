La jornada de este lunes el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, dijo que la isla se fue “a economía cero y que el gobierno saliente nunca quiso dialogar”.

Recordemos que por la pandemia, la isla lleva cerrada casi 24 meses (desde marzo de 2020) y “sin ninguna actividad turística, sin visitantes”, lo que ha provocado un “tremendo drama humano y social”, acusó la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur, emplazando al Gobierno a revertir esta situación antes que culmine su mandato.

“La gente ya no da más. Aquí muy poco influyó los beneficios que salieron en el continente el año 2020-2021, como los IFE y esas cosas, no todo el mundo calificó en eso”, indicó Edmunds en conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío.

A esto agregó que “la gente alcanzó a sacar el primero, segundo y tercer retiro y con eso algo aguantó, pero eso concluyó en agosto o septiembre del año pasado. Hoy día no tienen nada”.

Apertura de la isla

El alcalde de Rapa Nui señaló que ellos querían abrir en febrero “sin embargo eso estaba condicionado a dos variables, a una que la comunidad el 9 de diciembre cuando hicimos la consulta estaba bajo el 70% de vacunación, hoy día hemos superado eso, estamos en el 80% con las dos vacunas, aumentando el refuerzo”.

Junto a esto dijo que el aumento de casos en el continente “no los alienta para nada” a la hora de abrir la isla.

En relación a qué propone la autoridad comunal, Edmunds dijo que ya entabló “conversaciones con las autoridades futuras del gobierno entrante para empezar a trabajar en esas medidas. Más que la plata es gestión”.

“Ver si podemos inyectar un poco de recursos a través de los instrumentos Corfo o algún tipo de instrumento de incentivo a las pequeñas empresas, para que puedan sustentarse en estos meses que vamos a seguir cerrados”, precisó Edmunds.

Así también señaló que “respecto a este gobierno que ya se fue, no quiero pedirle nada, porque yo estuve cuatro años pidiéndoles, no me concedieron, menos le voy a pedir en cuatro días.

Finalmente indicó que hay mucha voluntad de ayudar por parte de las futuras autoridades: “cosa que yo no lo tuve del gobierno saliente. El gobierno saliente nunca quiso dialogar con nosotros”.