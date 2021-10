El abogado de los pescadores de la excaleta Sudamericana, Felipe Olea, desmintió al delegado presidencial de Valparaíso, Jorge Martínez, sobre el monto de la indemnización que piden los movilizados y reiteró que piden su renuncia.

En conversación con Radio Bío Bío, el representante de los movilizados en el muelle Prat de Valparaíso cuestionó a Martínez y dijo que no es un interlocutor válido.

“Cuando ayer el delegado presidencial, Jorge Martínez, después de 45 días de silencia, sin hablar, dice, para confundir a la opinión pública, que está gente ya fue indemnizada, le quiero decir con todas sus letras que se equivoca”.

Explicó que pago que recibieron fue para tenerlos fuera 8 años, pero se cumplió ese plazo y aún no tiene una caleta. “Llevan más de dos meses y medio sin trabajar y hay que entender que sin caleta no pescan y si no pescan, no comen. No es un asunto de presión que hayan vuelto a Valparaíso es un asunto de sobrevivencia”.

Recordó que en 2013, la empresa portuaria Valparaíso pidió el traslado de los pescadores por dicho plazo por obras que se realizaron en el lugar. Dentro del compromiso estaba la construcción de una caleta definitiva, lo que no se cumplió.

Por eso, Olea afirmó que lo que exigen es que el Gobierno cumpla su promesa, que -según les indicaron desde el Ejecutivo- tardaría cuatro años.

“Ya que no tienen donde pescar, lo que corresponde es que los indemnicen nuevamente, pero las cifras no son las que señala el señor Martínez. Las cifras reales, las que se presentaron a la Subsecretaria de Pesca, son apenas $450 mil mensuales por pescador por los próximos 48 meses”, precisó.

Si bien reconoce que es un número importante de pescadores los afectados por el traslado – 273 -, refuerza que están inscritos

Desmiente cifras entregadas por Martínez

Las cifras que entregó el delegado y a las que alude Olea son un bono por 27 mil 586 millones de pesos, además de un bono por término de conflicto de $12 millones para cada propietario de bote, $8 millones para cada uno de los 273 pescadores y $4 millones pasivos.

En contraparte, el abogado detalló que los montos reales son $450 mil mensuales por los próximos 48 meses para los 273 unidades de pesca. “Ese calculo da alrededor de $5 mil millones de pesos, luego de eso se pedía un bono de término de conflicto que es de un millón de pesos. Lo que pasa es que como han pasado más de dos meses en que esta gente no puede trabajar, lo menos que estamos pidiendo es que el Estado repare los ingresos por este tiempo”.

También acusó a Martínez de defender los intereses de TPS y no de los pescadores afectados. Por eso, piden al Gobierno nombrar a un nuevo delegado presidencial.

Enfrentamientos con la Armada

La mañana de este jueves se registró un tenso diálogo entre los pescadores y el gobernador marítimo, comandante de navío Nelson Saavedra, a quien increparon por los manifestantes heridos con balines de aire comprimido dispararos por la Armada.

De igual forma, los participantes de la protesta intentaron derribar el cierre perimetral instalado en el muelle Prat para evitar los desórdenes como los registrados el miércoles. Con patadas atacaron las vallas papales, mientras efectivos navales intentaban resguardar el lugar.

El abogado tildó de unilateral la decisión que adoptó este jueves la Armada con el delegado presidencial de cerrar el muelle Prat de Valparaíso.

“Lo que quieren hacer, de parte del Gobierno, porque la Armada no es deliberante, es trasladar el conflicto y transformar esto en actos de violencia, pero no vamos a caer en el juego”, comentó.

Ante la falta de solución, afirmó que “lo único que parece es que en el Puerto de Valparaíso todos los actos de violencia van a ir al alza, porque si las Fuerzas Armadas no dejan pescar a esta gente acá, evidentemente la reacción no será tranquila”.

Aseguró que la violencia no viene de los pescadores, sino de la estrategia adoptada por Martínez, a quien acusó de entrampar el conflicto.

Además, anunció querella por pescadores que resultaron heridos por balines de aire comprimido por parte de la policía marítima.

Revisa la entrevista completa a continuación: