La defensa del exconcejal de La Calera, Karim Chahuán, preparó una estrategia que tiene como objetivo provocar la exclusión de la querella presentada -en su momento- por la Intendencia de Valparaíso en contra del acusado por los delitos de robo en lugar no habitado con infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, así como tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, tráfico de influencias, obstrucción a la investigación y uso malicioso de instrumento público falsificado.

En conversación con el Expreso Bío Bío, el abogado defensor de Chahuán, Juan Carlos Manríquez, indicó que “no busco invalidar las querellas, lo que busco es que no continúen actuando en lo sucesivo, porque ninguna de las dos leyes que extinguieron a las Intendencias y crearon a los delegados Presidenciales regionales temporales y a los Gobernadores Regionales permanentes, otorgó expresamente la atribución de derecho público para seguir representando un órgano extinguido como es la Intendencia Regional”.

En ese sentido, Manríquez añadió que “esto es materia de derecho público orgánico. El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y los más reputados doctrinantes en esta materia, dicen que la transferencias de competencias debe ser a través de una ley expresa, clara y concreta”.

“En la audiencia, donde debatimos ahora y expusimos con mayor detalle estos antecedentes, quedó en claro que efectivamente la ley otorga competencias para lo futuro, pero en ninguna parte dice que serán los continuadores legales para efectos procesales penales”, añadió el defensor.

A su vez, manifestó que en materia de derecho público “no se puede uno atribuir más facultad o derechos dice la Constitución (…) Esto es un tema de literalidad del texto, no es problema que uno pueda extraer por inferencias lógicas competencias donde no las hay”.

En relación a la querella presentada en su momento por la Intendencia de Valparaíso, el abogado apuntó que “es exactamente igual a la acusación del Ministerio Público, no sufre ningún perjuicio, porque no aportó prueba propia, no tiene una teoría del caso propia, ni aporta prueba propia”.

“Todos los antecedentes que ellos sostienen, son sostenibles por el Ministerio Público o por el Consejo de Defensa del Estado, entonces además se podría producir un sobre abundamiento sobre cuestiones que ya están cubiertas por otra vía; el interés fiscal”, enfatizó, agregando que su representado podría tener un perjuicio “porque aparece un tercero que técnicamente es un extraño al juicio, haciendo preguntas, examinando y eso es muy serio, porque puede aparejar lo que se llama un vicio absoluto de nulidad, entonces vamos a estar dos meses en juicio y después la Corte Suprema lo va a anular porque había un señor que no tenía personería haciendo preguntas”.

El pasado miércoles, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota suspendió la audiencia por el juicio en contra del exconcejal, esto debido a que en el colectivo que permanecían Chauhuán y otros reclusos se registró un caso sospechoso de tuberculosis.