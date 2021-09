Duras críticas realizó el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, a propósito de la crisis migratoria que afecta la región. Tras calificar de “penoso” el Decreto 265 firmado por el presidente Piñera, no escondió sus dudas respecto a un posible uso comunicacional de la situación por parte de La Moneda.

Este miércoles se inició el encuentro nacional de Gobernadores Regionales en Concepción, donde se espera tratar temas como la descentralización y el aumento de facultades y recursos en los diversos territorios.

En la zona norte del país, por ejemplo, uno de los principales problemas que enfrentan es el ingreso de ciudadanos venezolanos de forma irregular, especialmente en la región de Tarapacá.

Al respecto, su gobernador, José Miguel Carvajal, hizo un descarnado análisis del conflicto que genera la migración irregular, cuestionando duramente al Gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Un decreto “penoso”

En ese sentido, aseguró que no se puede enfrentar la situación de personas ingresando por pasos no habilitados, sin la capacidad de infraestructura, tecnología y coordinación necesarias.

Esto, a pesar del Decreto Supremo 265 que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con las policías en el combate al narcotráfico en las zonas fronterizas.

“El Decreto 265 de enero, ha sido de verdad lo más penoso que han firmado como decreto para poder coordinar institucionalmente a las policías en el resguardo de las fronteras”, fustigó

“Acabamos de tener un incidente gravísimo, no es menor el estar deteniendo a militares bolivianos en la zona fronteriza, en el sector de Chile y tampoco es menor que hace dos semanas familias de Iquique hayan tenido que tener el otro lado de la cara con militares bolivianos, que tuvieron una especie de secuestro”, agregó Carvajal.

Esto último, a propósito de la detención a balazos de tres militares bolivianos a dos kilómetros de la frontera, acusados de robar un vehículo en territorio chileno.

“Hoy día nuestra frontera está descontrolada y eso es precisamente es responsabilidad de un Gobierno que no entiende que esto se construye con una situación mucho más integral que sólo militarizar la frontera en la comuna de Colchane o en la región de Tarapacá”, añadió.

La migración venezolana

A juicio de la autoridad regional, hasta ahora los esfuerzos del Gobiernos han sido insuficientes para controlar el ingreso de venezolanos a nuestro país, de manera irregular.

“Ha sido insuficiente, hoy día han entrado cerca de 23 mil ciudadanos venezolanos de carácter irregular en la región de Tarapacá, y ojo que el principal mensaje es que esto es solo el ingreso”, explicó.

Según detalló Carvajal, la gran mayoría de los ciudadanos que ingresan de manera irregular, cerca de un 61%, se desplaza hacia la región Metropolitana, mientras que el porcentaje restante se moviliza hacia otras regiones, por lo que esta problemática tiene un efecto en todo el país.

“Hoy día con 1 millón 100 mil venezolanos que se encuentran en Perú, 475 mil que se encuentran en Bolivia, tenemos en la fronteras cerca de un millón y medio de venezolanos que se encuentran en carácter irregular a punto de hacer ingreso nuestro país, si suceden situaciones como lo que hizo el presidente de Perú, de expulsar a ciudadanos venezolanos, lo que significó un aumento de ingreso a nuestro país”, advirtió.

“Va a ser desastroso respecto de los espacios públicos que ya están tomados en la ciudad de Iquique y va a ser desastroso respecto de la situación sanitaria. Y sobre todo en la condición humanitaria y de derecho que se están viviendo con jóvenes, con niños que se encuentran en los semáforos, con sus madres pidiendo apoyo en alimentación y caminando por nuestras carreteras”, añadió Carvajal.

Gobierno está ganando tiempo

Por último, apuntó al presidente Piñera, a quien le entregaron una carpeta con todos los antecedentes, en medio de sus dudas por un posible manejo mediático por parte de La Moneda.

“Creo que es gravísimo, y espero que este gobierno de Sebastián Piñera pueda atender esa situación de urgencia y no postergue una situación para el próximo gobierno”, advirtió.

“A veces pienso que el Gobierno parece que lo mejor que está haciendo es ganar un poco de tiempo y entregarle esta situación al próximo presidente o presidenta, para poder enfrentar una situación muy compleja que a nosotros como vecinos en nuestra región nos tiene bastante preocupados”, opinó.

“Creo que el Gobierno no ha atendido con la suficiente eficiencia, no ha atendido con la suficiente convicción esta situación, y pareciera ser que les acomoda tener esta situación que exista en la región de Tarapacá un foco noticioso respecto a si los ciudadanos venezolanos son buenos o son malos y eso es algo que espero que el Gobierno no lo esté haciendo con interés particular de cambiar una agenda noticiosa, pero no se entiende el porqué no actúa”, concluyó.