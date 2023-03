La PDI encontró $5,8 millones en efectivo en el domicilio particular del jefe comunal y $1,2 millones más guardados en la oficina. La autoridad aseguró que se trataban de "ahorros con fines médicos". La investigación está basada en pagos por servicios no ejecutados, multas no aplicadas, pagos en exceso, tratos directos no justificados y adjudicación de licitaciones fuera de las normas establecidas. Hechos que constituyen los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.