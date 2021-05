La mañana de este sábado, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, lamentó el hecho que un joven de Chimbarongo haya decidido rifar a través de su Facebook los $500 mil que recibió a través de un Bono Clase Media, a $3 mil el número.

“Sobre el caso de Chimbarongo efectivamente hemos tomado conocimiento. Lo cierto es que como Gobierno, como Estado, lo que buscamos es que las personas utilicen de la mejor forma posible los recursos”, comentó la ministra durante una pauta junto al ministro Segpres, Juan José Ossa.

La secretaria de Estado recordó que para acceder al beneficio hay una postulación y que esta contiene una serie de requisitos, por lo cual La Moneda entiende que quien pida el bono será alguien que vio una disminución en sus ingresos y “necesita ayuda”.

“Si usted nos pregunta si nosotros compartimos que se rife o se use para otro tipo de necesidades que no sean las básicas, por supuesto que no es lo que esperamos. Como Estado de buena fe tenemos que creer que todas las personas lo utilicen de la mejor manera posible”, comentó Rubilar.

De acuerdo a TVN, Héctor Ortiz usó sus redes sociales para publicitar la rifa, que tendría bases legalizadas ante notario.

Tras pagar los $3 mil requeridos, los interesados deben compartirle al joven el comprobante de transferencia vía WhatsApp, con lo cual se generará el envío de un vale con un número de registro para el concurso, que finaliza a las 10:30 horas del viernes 7 de junio.