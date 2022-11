La Clínica Andes Salud Chillán inició un programa colaborativo con el Servicio de Salud de Ñuble que busca disminuir listas de espera de la región. El centro de salud privado prestará apoyo a la red de salud pública realizando más de ciento cincuenta cirugías a pacientes del sistema público.

Recientemente, se hizo oficial el anuncio que la clínica es el principal prestador privado en reducir las listas de espera quirúrgicas de la región, cumpliendo con pacientes post operados y dados de alta.

Según datos aportados por el Servicio de Salud Ñuble y el Gobierno Regional, hasta el 21 de abril de este año, Ñuble presentaba una espera a intervención quirúrgica de 14.140 personas, con una espera aproximada de 574 días para cirugías que no contemple el plan Auge, llegando a ser la octava región con mayor lista de espera en cirugías no Auge.

Por otro lado, la pandemia agravó la situación y provocó una extensión en los tiempos de espera. Este fue el caso de Juan Muñoz, quien sufrió un accidente laboral en 2019 que le produjo un problema en su rodilla, afectando su calidad de vida. Juan fue operado hace unas semanas, después de 3 años de espera de una artroscopía de rodilla.

“Esto fue un accidente laboral, y después me dijeron que no era laboral y me derivaron al servicio público, ahí me dicen que quedé en lista de espera para poder acceder a esta cirugía. Tuve una licencia de 8 meses en 2019 y volví a trabajar y aún no podía apoyar bien mi pie”, explicó el paciente.

“Me llamaron del Hospital para decir que me iban a realizar la cirugía y hace una semana me llamaron de la clínica para ver al doctor y operarme. La atención desde que llegué aquí fue muy rápida, estoy muy contento”, comentó Muñoz.

Reducir listas de espera en Ñuble

El Dr. Ricardo Arancibia, director médico de Clínica Andes Salud Chillán, mencionó que “el tipo de cirugías que estamos realizando no forman parte del GES, por lo tanto, son las más difíciles y lentas de acceder, pero son procedimientos que impactan en la calidad de vida de las personas y se logra que el problema del paciente termine”.

“Comenzamos este proceso hace dos semanas, con una evaluación preoperatoria para luego continuar con la cirugía y el control postoperatorio. Hasta el momento, llevamos 60 cirugías hechas y tenemos presupuestado idealmente terminar el 15 de diciembre. Buscando que los pacientes no sigan esperando y que todo el proceso no tome más de 15 días para que pueda recuperarse y mejorar su calidad de vida”, apuntó el profesional.

De esta manera, Clínica Andes Salud Chillán efectuará 150 cirugías que estaban en listas de espera, al 15 de diciembre como plazo máximo. Estas intervenciones son de las especialidades del área de Ginecología, Traumatología, Urología y Cirugía Infantil, incluyendo cirugías como endoprótesis de rodilla y cadera, hallux valgus, síndrome del túnel carpiano, prolapso, próstata, amígdalas y fimosis.