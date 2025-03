La Fiscalía de Magallanes acusó a seis personas por la tragedia del Hércules C130 en camino a la Antártica, donde 38 personas fallecieron en diciembre de 2019. Se presentó acusación por homicidio culposo a cinco imputados y por un delito aeronáutico a otro. La audiencia de preparación de juicio oral se fijó para el 1 de abril de 2025, con la Fiscalía descartando perseguir a dos imputados por falta de pruebas suficientes. La investigación señala que la aeronave no debió volar debido a deficiencias en su mantención, destacando que una hélice defectuosa habría causado el accidente. La Fuerza Aérea de Estados Unidos investigó un caso similar en 2017 con conclusiones relevantes para este incidente.

Luego de que la Fiscalía de Magallanes presentara la acusación en contra de seis personas por la tragedia del Hércules C-130, camino a la Antártica, el fiscal regional, Cristian Crisosto, entregó detalles de la investigación.

En conversación con Diario El Pingüino, el persecutor indicó que se ha logrado concluir las responsabilidades en contra de los imputados.

“Se presentó acusación en contra de cinco imputados por el delito culposo de homicidio, que corresponde a las 38 personas que fallecieron a propósito de este vuelo a la Antártica, ocurrido el 19 de diciembre del 2019. Adicionalmente, hay un sexto imputado… se presentó acusación por un delito que está en el artículo 198 del código aeronáutico, que es un funcionario que entrega información falsa”, señaló Crisosto.

Cabe mencionar que el Tribunal de Garantía fijó la audiencia de preparación de juicio oral para el 1 de abril del 2025.

Así también explicó que “en esta audiencia se va a establecer cuáles son los medios de prueba que se van a admitir para la audiencia de juicio oral. Desde que termina esta audiencia, que podría durar varios días, se cuentan un mínimo de 15 y un máximo de 60 días posteriores (…)”.

Juicio oral

Al preguntarle por la situación de las otras personas que fueron formalizadas, Crisosto señaló que “en el caso de dos imputados que habría en la causa, Eduardo Mosqueira y Alán Asenjo, la Fiscalía comunicó la determinación de no perseverar. Eso que quiere decir, que los antecedentes que se recopilaron durante la investigación, sin bien es cierto existen, no son suficientes y no tienen un nivel de convicción suficiente para llevarlos a juicio oral”.

En cuanto a la duración del juicio, el fiscal sostuvo que “en realidad es una investigación muy compleja. Han sido dos años de investigación formalizada y estamos ofreciendo al tribunal 355 testigos, más de 30 peritos y cientos de documentos, esto es algo importante que indagar, en qué sentido, que la Fiscalía ha hecho una investigación exhaustiva y completa, puesto que de alguna manera tenemos la responsabilidad de completar un vacío, este vacío es de oscuridad para las 38 familias de las 38 personas que fallecieron en este hecho”.

“Hasta el día de hoy, en las investigaciones que realizaron funcionarios de la FACh, la conclusión ha sido que no han determinado las causas de por qué cayó el avión (…)”, precisó Crisosto.

Tragedia del Hércules C130

Sobre la causa que habría detonado en que estas personas sean llevadas a juicio, el fiscal regional de Magallanes explicó que “lo que se ha logrado establecer en esta investigación, a través de diversos informes periciales, de evidencias, de restos del avión, declaraciones testimoniales, es que esta aeronave no debió haber sido autorizada para ese vuelo”.

“Aquí se establecieron responsabilidades de personas, de oficiales de la FACh que incumplieron sus deberes, autorizando que este avión pudiese estar operativo, en circunstancias que no estaba en condiciones. Este avión no tenía condiciones de mantención que la hacían segura para volar”, detalló el persecutor.

Aclarando que “en los hechos del porqué se cayó este avión, estaba la deficiente mantención de las hélices, que es lo que pasó acá. Nuestra teoría es que, por la deficiencia, en vuelo una de estas hélices se desprendió y colisionó contra el fuselaje y también hizo capotar este avión”.

Fuerza Aérea de Estados Unidos

Uno de los puntos claves de la investigación es una diligencia que realizó la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con un avión igual, que sufrió un accidente dos años antes del chileno, donde se solicitaban realizar cambios en las hélices, y el cual habría sido desestimado por los responsables.

“La experiencia aeronáutica mundial nos indica que el año 2017 cayó un avión idéntico en Estados Unidos, y la Fuerza Aérea de ese país efectuó una investigación que determinó que ese avión, igual al que nosotros estamos investigando, el 2017 se había caído por una deficiente mantención en las hélices”, indicó Crisosto.