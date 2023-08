El consejero regional, Alejandro Riquelme, denunció ayer una serie de irregularidades en el caso de la Fundación Hernando de Magallanes, la cual recibió millonarios aportes del Gobierno Regional por la vía de Asignación Directa, para disminuir las listas de espera del Servicio de Salud y atender a expresos políticos.

Eso sí, las acusaciones fueron desmentidas por la fundación, quien también entregó sus descargos.

Riquelme hizo estas afirmaciones luego de conocer, a través de las rendiciones de la propia fundación, que esta recurrió a empresas privadas para realizar estos servicios, una de las cuales tiene un giro de servicios comerciales, no relacionado con el objeto de este convenio.

Consejero regional denuncia irregularidades en Fundación Hernando de Magallanes

En la constitución de esta sociedad, se lee: “El objeto de la sociedad será la prestación de servicios integrales y asesoría técnica y profesional en el área de Recursos Humanos y materias relacionadas con la actividad y gestión empresarial, laboral, ocupacional, previsional, tales como contratación, capacitación, remuneración y todo lo relacionado con administración de personal; contratación de servicios a terceros y cualquier otra actividad derivada o relacionada con ellas, ya sea para sí misma o para terceros”.

También señala que “podrá realizar la prestación de todo tipo de servicios de capacitación, estudios, asesorías y consultorías profesionales de carácter empresarial, en las materias logísticas de recursos humanos, de control de gestión y, en general, sobre todo tipo de actividades económicas, incluso en el ámbito de la medicina”.

En concreto, esta empresa recibió más de 114 millones de pesos, rendidos en dos facturas.

Pero fue la tercera factura rendida, esta vez por una segunda empresa que comparte domicilio con la anterior, y por un valor de siete millones de pesos, la que más llamó su atención.

“Esta tercera factura, que es muy pequeña, es de una sociedad donde participa Gonzalo Altamirano, hermano del doctor Altamirano, quien es el presidente de esta fundación, junto al dueño de la anterior empresa. En el fondo, es el mismo mecanismo de ProCultura: una entidad pública contrata en forma directa a una fundación con la única justificación que es una entidad sin fines de lucro, pero las platas están llegando a manos y bolsillos de los directivos de la fundación, a través de sobreprecios y facturas de empresas que no tienen el giro para desarrollar lo convenido”.

Fundación Hernando de Magallanes

A su vez, el doctor Jorge Altamirano, presidente de la Fundación Hernando de Magallanes, respondió a estos cuestionamientos.

Aquí se le preguntó por qué se recurrió a una empresa que no tiene el giro para realizar estas actividades, siendo que el proyecto fue adjudicado a una entidad sin fines de lucro.

“Es una empresa que hace recursos humanos y tiene licitaciones en el hospital de cirugías y listas de espera y otras cosas, y por eso nosotros la contactamos porque no tenemos en la fundación personal para hacer esto, nosotros solo funcionamos en voluntariado”, precisó.

Así también precisó que “llevamos trabajando desde 2017, con varios intendentes, desde Fernández, Rojas en adelante, donde presentamos proyectos por una necesidad que hay en la región, vemos si lo aprueban o no y después buscamos un ente que lo pueda desarrollar. Nosotros no tenemos gente para desarrollarlo, no tenemos”.

Respecto a qué pasa con la empresa que es propiedad de su hermano y rindió una factura de 7 millones de pesos, Altamirano dijo que “nosotros tuvimos que cubrir una necesidad de transportar pacientes, porque no teníamos contemplado que eran ancianos y muchos estaban en postración, entonces le pedimos a una empresa de transportes regionales, pero esa empresa cerró no sé por qué razón y necesitábamos ejecutarlo de alguna manera y solo por ese proyecto de los más de 40 que hemos realizado, usamos a esa empresa, pero fue algo puntual y nunca más”.

Adjudicaciones del Gobierno Regional

En tanto, Altamirano destacó la excelencia del trabajo realizado que redundó en una mejoría en la calidad de vida de la población beneficiaria.

“Los procesos realizados son los que dictan las instituciones y que establecemos como propios para asegurar la calidad; en el caso de adjudicaciones del Gobierno Regional, nuestro equipo técnico se encarga de cumplir paso a paso y cabalmente todo lo que exigen, esto incluye desde las solicitudes de cotización y presupuestos previos a la adjudicación de cualquier iniciativa, hasta la verificación de la experticia en cada contratación de capital humano (especialistas médicos, enfermeras, psicólogas, nutricionistas, kinesiólogos, etc.) que trata a nuestros usuarios, además de supervisar el desarrollo, dentro de los plazos establecidos”, manifestó.