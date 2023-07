En la Navidad de 2021, Punta Arenas se enteró que en la madrugada se había cometido un asesinato en las afueras del club nocturno “Private”, donde la víctima era Matías Alonso Muñoz Maturana, soldado de tropa profesional, perteneciente a la Cuarta Brigada Acorazada “Chorrillos”.

En primera instancia, este caso tuvo a un joven colombiano de 20 años enviado injustamente a la cárcel.

Sin embargo, posteriormente la justicia rectificó y procesó a Hernán Andrés Barría Legue como autor del homicidio.

En ese contexto, este viernes se dio comienzo al juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, en donde se procedió a la lectura de la acusación contra el imputado.

El detalle de los hechos

La acusación indica que alrededor de las 03:30 horas del 25 de diciembre de 2021, el imputado se dirigió en compañía de otro sujeto hasta el local “Private”, ubicado en calle Errázuriz 476, lugar donde se disponen a ocupar una mesa, estando en el puesto contiguo las víctimas Matías Alonso Muñoz Maturana y Felipe Andrés Villanueva Vivanche.

Los dos grupos se enfrascaron en una discusión hasta que Barría Legue –alias “El Chicota”– se dio empujones con la víctima.

La pelea concluyó cuando el acusado sacó un cuchillo mariposa entre sus vestimentas y le propinó diversas estocadas torácicas, a consecuencia de lo cual la víctima sufre dos heridas cortopunzantes en la región abdominal, una en la región intercostal y otra penetrante en cara posterior del hombro.

El otro militar también habría recibido una estocada por parte del imputado, sufriendo una herida penetrante torácica complicada, hemotórax y hematoma pulmonar.

La víctima sobreviviente tuvo que ser trasladada y atendida de urgencia, “donde recibe tratamiento médico oportuno, que le permite salvar la vida, lesiones que revisten carácter de graves”, dice la acusación.

Muñoz Maturana no corrió con la misma suerte, ya que debido a sus lesiones, sufrió un shock hipovolémico y falleció antes de que llegasen las ambulancias del SAMU.

“Saqué mi cortapluma y lo agredí”

El Ministerio Público pide la pena de 15 años de cárcel por el delito de homicidio simple y tres años de presidio menor en su grado medio por lesiones graves.

Durante el juicio, el acusado renunció a su derecho a guardar silencio y entregó su versión de los hechos, confirmando que discutió con los dos militares. Según su testimonio, Muñoz Maturana le dio “una cachetada”.

“Yo por defenderme saqué mi cortapluma y lo agredí, el compañero de él me decía que eran ‘milicos’, que tenían una pistola dentro del auto y que me iban a matar. Yo me asusté y por efectos del alcohol, volví agredir a su amigo. Después yo me doy a la fuga”, dijo el imputado.