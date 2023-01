Una insólita situación vivió Bárbara Zamora Manso, de 30 años, debido a un error que cometieron en el Hospital Clínico Magallanes.

La mujer ingresó al recinto asistencial de Punta Arenas para ser intervenida, tras sufrir una fractura en su pie derecho.

“Yo estaba en una tocata y se me fracturó el pie. Me operarían el 29, se retrasaron, pero me llamaron para operarme”, relató a El Pingüino.

No obstante, tras salir de pabellón, descubrió que le habían intervenido la pierna que estaba sana.

“Me operaron y veo que mi pie izquierdo estaba vendado, y más encima me dan de alta, con medicamentos que me daban alergia. Me colocarían tornillos, sacar lo que estaba malo y eso era todo”, narró la mujer.

“La única solución que me dieron fue que vaya al día siguiente a la misma hora, para que me operen las dos piernas, tuvieron que hacer el mismo proceso, ponerme la inyección, sacarme todo lo que me hicieron en el pie y ponérmelo en el otro pie. Sacaron los tornillos y esos los pusieron en la pierna que sí correspondía”, agregó.



“Es complicado, porque yo soy cocinera, yo mantengo mi casa y ahora me imposibilitaron de muchas maneras”, relató.

Asimismo, según su testimonio, lo sucedido habría sido un error del personal del Hospital Clínico Magallanes.

“Ellos no quieren que haga problemas. Yo entré con un inmovilizador en la pierna derecha, cuando la chica le entregó mis datos, le explicó todo, pero ahora nadie se hace cargo”, dijo.

“Cuando veo mi pie izquierdo, se ve todo abajo; yo estoy súper frustrada, soy independiente, tengo mi pyme de banquetería, tengo que atender a mi hijo, ahora me tengo que mover en silla de ruedas y mi casa no está habilitada para eso”, lamentó.

“Lo único que me dijeron es que el 11 vaya a verme el pie derecho, pero esto me puede perjudicar. En la OIRS fueron empáticos conmigo, yo les comenté que tenía una hoja de consentimiento, como que la arrugaron, la rompieron, yo la firmé, después aparece un consentimiento que no está firmado, donde dice que fue el pie izquierdo, pero no sé de dónde la sacaron, y la otra la quisieron romper”, añadió.

Ayer recurrió a la oficina de reclamos del Hospital Clínico de Magallanes, donde interpuso la denuncia por lo ocurrido, pero están analizando tomar otras acciones legales a futuro, para exigir justicia.