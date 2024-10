Seguridad pública, salud, adultos mayores, aseo y ornato, son las principales prioridades que tendrá la administración del RN Eduardo Berger, en caso de ser electo como alcalde de Valdivia, en la región de Los Ríos.

Lo anterior fue expuesto por el mismo candidato, en una entrevista realizada este martes en los estudios de Radio Bío Bío.

El militante de Renovación Nacional y representante de Chile Vamos para estas elecciones, dijo que pretende profesionalizar la Dirección de Seguridad Pública, es decir, nombrar en ese cargo a una persona que tenga experiencia en el área.

En materia de salud, propone generar un proyecto para ampliar el Centro de Salud Familiar Jorge Sabat, utilizando el terreno aledaño al recinto de salud que tiene más de 5 mil metros cuadrados.

En cuanto al relleno sanitario de Morrompulli, dijo que buscará licitar lo antes posible a la empresa que hará cargo de concluir el proyecto, descartando de forma tajante un trato directo.

Al ser consultado por las iniciativas que él considera como buenas y malas de la actual administración, se enfocó solo en las negativas, asegurando que las ciclovías han generado un problema y lo correcto habría sido ensanchar las calles, para no generar conflicto entre los ciclistas y automovilistas.

Para resolver la falta de estacionamientos, propone generar instalaciones en altura, con preferencia para adultos mayores.

En la entrevista también fue consultado por las críticas que recibió por haber participado en la marcha de los comerciantes que se realizó este lunes en el centro de Valdivia, donde incluso fue acusado de aprovechamiento electoral por parte del Frente Amplio, asegurando que fue invitado.

Al ser consultado respecto al apoyo público que ha dado la senadora de Renovación Nacional María José Gatica a la candidata a la Gobernación Regional del Partido Republicano, Carolina Zúñiga; y no al de Chile Vamos, Omar Sabat, si bien no respondió directamente, dejó entrever que él no habría actuado de esa forma.

Esta conversación corresponde al ciclo de entrevistas a los candidatos que buscan liderar la Municipalidad de Valdivia. Instancia en la que todos los postulantes fueron invitados.