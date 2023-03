A dos semanas de que se le perdiera el rastro a Mario Silva Santana en en balneario de Pichicuyin en la comuna de Mariquina, región de Los Ríos, familiares siguen a la espera que se sume el Departamento de Buceo Especializado de la PDI.

Sin resultados positivos continúa la búsqueda del hombre de 40 años extraviado en dicha playa.

La semana pasada se sumó un helicóptero de la Policía de Investigaciones (PDI). Según indicó Rudy Silva Santana, hermano de Mario, la aeronave trabajó un par de horas el pasado martes, pero luego se retiró.

“Esperé que ellos me avisaran si habían tenido alguna novedad, y no me avisaron tampoco, de hecho yo les pregunté cómo había sido el rastreo por aire y me dijeron sin resultados, así, nada más”, enfatizó el hombre.

Además, Silva señaló que no hay una buena comunicación entre las entidades que trabajan en el lugar hacia los familiares, ya que según expuso, sólo se enteran a través de vecinos del sector.

Según indicó el capitán de Puerto de Valdivia, Rodrigo Gatica, el plazo de búsqueda nuevamente se extendió por 7 días, además agregó que ellos se comunican con familiares directos de la víctima.

Gatica también indicó que el trabajo que realizan en el lugar es una instrucción particular del fiscal, por lo tanto, es distinto de un caso de búsqueda y salvamento que los mantiene 24/7 en el sitio. En este caso, lo que hace la Armada es un patrullaje aleatorio dependiendo del tiempo que ellos tengan disponible.

La situación se desarrolló, luego que Mario Silva Santana ingresara al balneario de Pichicuyin el pasado 19 de febrero. Posteriormente, su madre dio aviso a Carabineros de una posible desgracia, tras perderle el rastro y que no regresara junto a su familia, información proporcionada por la Armada señala que el lugar no era apto para el baño.