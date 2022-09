"Si está como la mona, el turista no entra": reparación del Mercado de Valdivia divide a locatarios.

Con opiniones divididas, reaccionaron locatarios del Mercado Municipal de Valdivia, en la región de Los Ríos, frente a un inminente cierre para efectuar reparaciones. Concejales solicitan compensaciones por las mermas económicas.

Es uno de los íconos de la ciudad y parte de la típica postal fotográfica de Valdivia, pero hace décadas que no es sometido a una intervención estructural. Al menos así lo manifestaron meses atrás desde la Municipalidad de Valdivia, cuando se anunció un cierre de este espacio durante el segundo semestre, para desarrollar labores producto del desprendimiento de estuco.

Pero han pasado los meses y los trabajos no se han concretado, aunque sin dar fechas, en la última sesión del concejo municipal el tema fue puesto sobre la mesa, por lo que se avecinaría el cierre.

Radio Bío Bío llegó hasta el mercado para conocer la opinión de trabajadores y locatarios. Gladys se mostró a favor de las obras, pero criticó la dilatación de las mismas.

“El mercado tiene que estar bonito para los turistas, porque esta es una ciudad bonita. Si el mercado está como la mona, no entra el turista. Lo único que a mí me molesta, dicen que es con urgencia, pero a nosotros nos avisaron como en junio, y que era urgente, pero estamos en septiembre y todavía no pasa nada”, indicó la locataria.

La misma postura mostró Rossana Pavié, propietaria de uno de los restaurantes del mercado de Valdivia, quien teme que el cierre se extienda más allá de lo esperado.

“También nosotros estamos preocupados, porque ustedes saben que la municipalidad, hace una obra, nunca es el tiempo exacto. Estamos temiendo que se dilate”, indicó la mujer, quien espera que los trabajos no se extiendan hasta noviembre.

Por su parte, Viviana Segovia, quien trabaja en un local del segundo piso, recalcó que las obras son necesarias. “Sinceramente, no me afectaría, porque tengo otra opción”, dijo Viviana, quien detalló que entre los problemas hay filtraciones y hongos.

El concejal y militante de la democracia cristiana, Pedro Ampuero, solicitó compensar a los locatarios debido al cierre y efectuarlo de forma parcial.

“Esta licitación iba a estar inicialmente para julio-agosto, pero ahora probablemente esté para octubre. Que haya una compensación económica, un no cobro de arriendo (…)”, manifestó el edil, quien agregó que si esto se extiende, el cierre sea parcial.

La misma línea sostuvo el edil de oposición, Francisco Eguiluz, quien agregó que los trabajos deben efectuarse por seguridad. “El cierre del mercado se va a efectuar. Yo pienso que es necesario porque no queremos lamentar accidente”, reiteró Eguiluz.

Desde la Municipalidad de Valdivia manifestaron que aún restan aspectos administrativos, por lo que aún no detallarán el inicio de las obras y el tiempo de extensión estimado del cierre de este espacio que agrupa olores, sabores y artesanías típicas de la zona sur.

Aunque señalaron que han mantenido reuniones informativas con los locatarios.