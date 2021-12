"Esto me perjudica mucho", afirmó una emprendedora que denunció haber recibido un trozo de madera envuelta en cinta adhesiva en lugar de un celular que compró en la página web de Xiaomi Chile. La mujer indicó que, pese a sus reiterados intentos, no ha obtenido una respuesta por parte de la empresa en cuestión ni de Blue Express, encargada de entregar el producto en su domicilio. Ante las consultas de BioBioChile, desde la última indicaron que están recabando antecedentes y se comprometieron a entregar una respuesta de lo sucedido el lunes.

Molestia y decepción son las sensaciones de una emprendedora de La Unión, en la región de Los Ríos, quien compró un celular – que usa como herramienta de trabajo- y que en su lugar recibió un trozo de madera envuelta en cinta adhesiva.

Camila Muñoz compró la madrugada del 30 de diciembre a través de la página de Xiaomi Chile un teléfono Redmi Note 10 Pro 128, que le costó aproximadamente $287.000, incluido el envío.

Tras la compra online, relató que “me llegó una boleta de Mercado Pago, pero no me llegó nada más y usualmente cuando compro por internet recibo un aviso que se está preparando el paquete y eso no ocurrió. Entonces, envié un correo a Xiaomi, donde me contactaron y me dieron el número de seguimiento de Blue Express“.

Todo siguió normal, hasta la mañana de este viernes, cuando revisó el estado de la orden y salía que había llegado a Osorno e iba en destino a su domicilio en La Unión. Pasadas las 12:00 horas del día le llegaron a su casa dos cajas, le tomaron la foto para evidenciar que los productos fueron entregados, pero al abrir la bolsa que contenía su esperado celular se encontró con una mala sorpresa.

“Cuando recibí el paquete el sobre se veía súper normal, pero estaba ligero y se sentía extraño al tacto, pero pensé ilusamente que la bolsa venía enrollada en sí misma. Me tomó la foto con los dos paquetes y se fue (el trabajador de Blue Express)”, relató.

Una vez al interior de su casa, abrió la bolsa y “me encontré con las boletas y la madera envuelta en scotch”.

Inmediatamente intentó contactarse con Xiaomi y Blue Express sin obtener una respuesta en sus canales disponibles en sus páginas web.

“El teléfono que tengo ahora se le quebró la pantalla y por eso, el mismo día me puse a buscar un celular porque es mi herramienta de trabajo. Esto me perjudica mucho”, lamentó la joven.

Ante la denuncia, BioBioChile contactó a ambas empresas en cuestión para conocer qué ocurrió con el producto comprado por Camila Muñoz. Desde Blue Express indicaron que recabarán antecedentes de lo sucedido y se comprometieron a entregar una declaración el lunes.

De momento, Xiaomi Chile no entregó una respuesta oficial a las solicitudes.