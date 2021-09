De forma gratuita, pero con previa inscripción, se exhibirán las películas de la 28° versión del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Este año, se contará por primera vez con un autocine público.

El certamen se realizará entre el 11 y el 17 de octubre de manera mixta, tanto presencial como virtualmente.

El director del festival, Raúl Camargo, dijo que quienes asistan físicamente deberán contar de forma obligatoria con su pase de movilidad.

La alcaldesa de Valdivia confirmó la habilitación de Teatro Lord Cochrane, recinto que se mantiene cerrado desde diciembre del 2018 debido a un incendio que afectó a la estructura, cuya reparación costó cerca de 17 millones de pesos.

Además del Lord Cochrane, se utilizará el Teatro Cervantes y el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile.

Este año no habrá invitados extranjeros y una de las novedades es la implementación de un “AutoCinemás” es decir, una pantalla móvil que se instalará en algún área verde para exhibir películas, donde previamente se presentará un grupo musical local.

Programación

Esta nueva versión del festival tendrá un sistema híbrido, donde existirán funciones presenciales pero también virtuales, las que se podrán disfrutar en ficvaldivia.cl .

Este año la película central será A Night of Knowing Nothing, de la cineasta india Payal Kapadia. El film trata sobre un estudiante de cine y televisión que escribe cartas a su expareja que retornó a su pueblo natal. A través de una voz en off se indaga en el entorno de la mujer y su visión de mundo.

La exclusividad será el AutoCinemás que exhibirá películas chilenas de Maite Alberdi: La Once, El Agente Topo, El Salvavidas, serán algunas. Así también, “La Casa Lobo” de Cristóbal León y Joaquín Cociña y La Mentirita Blanca de Tomás Alzamora.

De igual forma se presentarán bandas musicales que amenizarán la jornada las cuales serán Vevar (René González), Astromelia y Mariana Eridea.

Quienes quieran asistir al primer autocine, tendrán que inscribirse previamente con un máximo de cuatro ocupantes por auto.