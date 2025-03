En prisión preventiva quedó el ciudadano colombiano imputado por el homicidio calificado de la exbailarina de “Música Libre”, María Angélica Ascui, cuyo cuerpo apareció bajo un puente en Chiloé.

El fiscal Javier Calisto proporcionó detalles sobre la resolución del Tribunal Oral en lo Penal, que dejó al imputado en prisión preventiva por 120 días en el complejo penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt.

La audiencia se llevó a cabo a puertas cerradas, con la mayoría de los intervinientes conectados vía telemática. El imputado se conectó desde la cárcel, mientras que la familia de la mujer de 69 años y su abogado se unieron desde Santiago.

Fuera del tribunal, agrupaciones feministas se concentraron bajo una intensa lluvia para exigir justicia y manifestar su rechazo a los femicidios en Chiloé.

Jessica Millalonco, de la agrupación Mestizas, y Katherine Segovia, fueron algunas de las voces que se sumaron a la protesta, llevando pancartas y consignas que pedían el fin de la violencia contra las mujeres.

El defensor penal público, Juan Manuel Castro, solicitó atenuantes para su representado, debido a su colaboración en el esclarecimiento de los hechos y su irreprochable conducta anterior.

Sin embargo, estas solicitudes no fueron consideradas en este momento. No obstante, el defensor no descartó recurrir a la cautelar ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

El detenido, quien no cuenta con carnet chileno y solo posee pasaporte, se encontraba firmando en PDI tras autodenunciarse por ingreso ilegal a nuestro país.

Finalmente, permanecerá encarcelado en el penal de la capital regional de Los Lagos por ser considerado por Gendarmería como de alta peligrosidad.