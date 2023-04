Un Hospital Regional para el adulto mayor están exigiendo los dirigentes de agrupaciones de este grupo etario, considerando la disponibilidad de las dependencias del actual servicio de salud de Puerto Montt, región de Los Lagos.

Por esta razón, se comenzó con las gestiones con el Servicio de Salud del Reloncaví, indicó la presidenta de los adultos mayores de Puerto Montt, Fabiola Oyarzún, quien evidenció una dura realidad a la que se le debe buscar una solución.

“En principio es un hospital de urgencia, para que no lleguemos a atorar el Hospital Regional, ahí hay 50 camas para los adultos mayores y hay algunos que llegan enfermos, graves, se recuperan pero quedan postrados o con secuelas graves y sus familiares no los van a retirar, porque no tienen como atenderlos en las casas, por eso es que no hay camas para los adultos mayores en las urgencias (…)”, indicó.

“¡Que no desaparezca ninguna Violeta, ni mueran más adultos mayores esperando atención!” pide la dirigenta social, advirtiendo que además, se necesitan más Centros de Día en la zona, ya que la política de los Establecimientos de Larga Estadía no está resultando al haber más personas sobre 60 años que viven solos y prefieren mantener su independencia.