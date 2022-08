Luego que el senador por la región de Los Lagos, Iván Moreira, acusara "intervención electoral" por el anuncio de dar urgencia al proyecto que anula la Ley de Pesca, un representante de la Caleta San Agustín emplazó al legislador y dijo que tiene que "apurar la causa y no estar pensando en política".

Diversas han sido las reacciones de los pescadores artesanales respecto a la suma urgencia que ha puesto el Gobierno al proyecto que busca la nulidad de la actual Ley de Pesca.

Radio Bío Bío había comentado con anterioridad que los senadores de la región de Los Lagos no concordaban con la postura del Gobierno de darle suma urgencia a la nulidad de la “Ley Longueira”. Incluso, el senador Moreira acusó esto como intervencionismo electoral.

Quien también está en desacuerdo con la medida gubernamental es el dirigente de Caleta Anahuac, Juan García, quién afirmó que primero se debe tener un marco normativo creado con los pescadores.

“Sabemos lo que pasó con esa ley y no podemos repetir la misma historia, o sea no hacer una ley tan rápido con resultados que a lo mejor no le van a favorecer al sector que nosotros representamos. Y van a ser siempre los mismos que van a ganar (…)”, manifestó García.

Sin embargo, desde la Caleta de pescadores de Carelmapu, en Maullín, el presidente del sindicato, Custodio Serón, dijo que se debe anular la actual normativa.

“Yo creo que es importante que se anule la ley (…) se debería dar un plazo para construir una nueva ley de pesca que efectivamente tenga los intereses que se merece la pesca artesanal, la pesca en general en este país y que no se construya bajo la corrupción y el cohecho”, precisó Serón.

Representante de pesca artesanal emplaza a senador Moreira

Desde Calbuco se sumaron a las palabras del dirigente de la comuna de Maullín. Además, el representante de la Caleta San Agustín, Manfred Barría, emplazó al senador Moreira a preocuparse de los intereses de la pesca artesanal.

“Yo creo que es muy positivo que se apure esta ley, que por años ha sido engorrosa en el tema pesquero. Hay algunos senadores que están diciendo que esto es política, que esto es por el tema de la votación que va a haber pronto”, indicó Barría

El dirigente cree “que tienen que ponerse las pilas con la parte de la pesca artesanal, que el senador Moreira apure la causa y no esté pensando en política, porque los que estamos esperando esto somos los verdaderos pescadores”.

En la misma línea, el presidente de la corporación de pescadores artesanales de Ancud, Rubén García, criticó a los legisladores afirmando que no conocen las problemáticas de los pescadores.

“En estos momentos estamos asistiendo al funeral de la pesca artesanal (…) nosotros sabemos dónde nos aprieta el zapato. La realidad es que nosotros hoy día no tenemos donde trabajar, por tanto estamos de acuerdo con la iniciativa del Gobierno de darle extrema urgencia a este proyecto”, señaló García.

Todos los dirigentes concordaron en que se debe crear un nuevo marco normativo lo antes posible con las distintas voces de la pesca artesanal.