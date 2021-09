Autoridades de la región de Los Lagos rechazaron el ataque que sufrió el senador Iván Moreira (UDI), en medio de la celebración por el aniversario 42° de la comuna de Hualaihué.

Un hombre le arrojó una botella que contenía restos de orina y fecas, además de propinarle un golpe de puño en el rostro. Por lo anterior, el parlamentario resultó con lesiones leves.

La alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza, aseguró que pocas personas se percataron de lo ocurrido y que nunca había visto algo de ese tipo. Asimismo, rechazó el incidente que afectó al representante del gremialismo.

El gobernador regional de Los Lagos, Carlos Geisse, solidarizó con el senador Moreira y afirmó que las agresiones no son una forma válida de manifestarse.

En esa misma línea, el diputado Alejandro Bernales (PL) indició que los políticos deben condenar la violencia en todas sus formas.

De acuerdo al fiscal Gonzalo Meneses, la persona fue detenida y mañana pasará a control de detención por el delito de atentar contra la autoridad.

A través de un video, Moreira aseveró que “la mierda que me tiraron en la cara y la lesión leve que me ocasionaron no me amedrenta. No me van a doblegar estos verdaderos cabrones fascistas de izquierda, que lo único que hacen es perseguirnos en funa”.