El senador UDI Iván Moreira fue víctima de un ataque en una actividad por el aniversario número 42 de la comuna de Hualaihué, en la región de Los Lagos, donde un hombre le arrojó una botella con restos de orina y fecas.

El parlamentario, quien resultó con una lesión leve, aseguró que no lo van a amedrentar ni doblegar, y que seguirá defendiendo Chile.

La situación se registró a eso de las 14:50 horas, en la Plaza de Armas de dicha comuna, cuando al final de la actividad un hombre sale del público y se abalanzó contra el parlamentario.

En ese momento, le lanzó una botella que contenía restos de orina y fecas, además de propinarle un golpe.

Según información de Carabineros, tras lo acontecido se detuvo en flagrancia al responsable del ataque, hecho que quedó registrado en un video compartido por redes sociales.

A través de Twitter, el equipo del parlamentario informó que “un grupo de anarquistas organizados agredió a nuestro senador, lanzándole agua servida y un objeto contundente, ocasionando una lesión leve en su rostro”.

Más tarde, a través de un video, el senador Moreira indicó que “la mierda que me tiraron en la cara y la lesión leve que me ocasionaron, no me amedrenta y no me van a doblegar estos verdaderos cabrones fascistas de izquierda que lo único que hacen es perseguirnos en funa”.

Finalmente insistió que “no nos van a doblegar, no nos van a amedrentar, y vamos a seguir defendiendo a Chile y nuestros principios. Ellos no nos van a ganar en la calle como ha sido siempre”.

El militante de la UDI realizó la denuncia correspondiente tras al ataque y constató lesiones.