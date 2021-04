Sorpresa causó en Puerto Varas un cartel de campaña del diputado Fidel Espinoza con el eslogan “Tu nuevo senador”, considerando que las próximas elecciones no incluyen la elección de parlamentarios.

La propaganda acompaña la de los candidatos a concejal, Nataly Muñoz, y a alcalde, Víctor Nail, por la comuna de Puerto Varas.

Consultado el parlamentario socialista, indicó que a él se le solicitó su logo y fotografía, y que la candidata Muñoz fue quien lo incluyó sin que él lo supiera, aunque destaca que desde el Servel no habían tenido objeción para la exhibición del cartel.

“Esos son los candidatos de Puerto Varas que consideran que tengo un buen arraigo en Puerto Varas, que tengo una buena votación y les interesa mostrarse conmigo. Pero yo no lo mandé a hacer. Si ella (la candidata a concejal Muñoz) tiene que sacar el logo tendrá que sacarlo. Pero yo consulté con el Servel y me dijeron que mientras no llame a votar (no hay problema)”, aseveró el parlamentario.

Sin embargo, el Director Regional del Servel, René Schmidt, fue enfático en que lo concerniente a la actual campaña es la candidatura de concejales, alcaldes, constituyentes y gobernadores regionales, por lo que una candidatura a otro cargo no corresponde.

En estos casos, agregó Schmidt, no hay una sanción que se pueda aplicar, pero de todas formas solicitarán al parlamentario o a quien haya instalado la gráfica que la retire, hasta que se desarrollen las campañas de candidatos al Senado.