El subdirector médico del Servicio de Salud de Chiloé, Luis Ferrada, señaló que no sabía del ofrecimiento de la Armada, esto luego de revelarse que el Minsal rechazó los buques que la institución ofreció para apoyar la red asistencial del archipiélago.

La polémica se instaló tras salir a la luz que las autoridades de la cartera desestimaron el apoyo de las embarcaciones multipropósito “Sargento Aldea” y “Cirujano Videla”, que gestionó el diputado Alejandro Santana, para ayudar a descongestionar la red hospitalaria.

Lo anterior en el marco de que más de 20 mil personas están en lista de espera de consulta y especialidades en el archipiélago. En tanto, aún se desconoce quién tomó la decisión de prescindir de la colaboración y por qué razones.

Ante la controversia el subdirector médico del Servicio de Salud Chiloé, Luis Ferrada, respondió que en los buques no se iban a obtener los resultados esperados, sin embargo, dijo no saber del ofrecimiento.

“Las listas de espera se resuelven con especialistas y en pabellones quirúrgicos de un hospital”, indicó.

Por otro lado, el profesional llamó a los actores políticos de la zona a ponerse del lado de quienes están trabajando para salvar vidas en el contexto de la pandemia por coronavirus.

“Esta pandemia no es una herramienta de lucha política, el crear en las familias la duda de las vacunas, la duda de que alguien mezquino no quiso el hospital de campaña, la duda de que alguien mezquino no quiso traer un buque… Yo creo que lo que hay que hacer es tomar conciencia, racionalidad y hacer un mea culpa todos”, sostuvo.

Desde el Servicio de Salud, anunciaron tres pilares para hacer frente a la lista de espera: la implementación de dos pabellones quirúrgicos más apoyo de recuperación y esterilización y las ampliaciones de las áreas de hospitalización en salud mental y las unidades de pacientes críticos.