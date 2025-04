Un ciclista murió este domingo tras colisionar de frente con otro en medio una competencia desarrollada en la comuna de Curarrehue, región de La Araucanía.

Según información de Radio Bío Bío, el lamentable siniestro vial se produjo esta mañana, en el sector Carén de la ruta internacional CH 199.

Alrededor de las 10:40 horas personal de Carabineros de la Tenencia de Curarrehue fue alertado de una colisión entre dos ciclistas, a la altura del kilómetro 127,600 de la mencionada ruta.

Al llegar al lugar, los funcionarios constataron que uno de los deportistas identificados como Raimundo Carvajal, de 18 años, estaba siendo asistido por lugareños.

Del mismo modo, el segundo ciclista Luis Reyes, de 57 años, era atendido por personal de una ambulancia de la ACHS, quienes le practicaron maniobras de reanimación. Pese a los esfuerzos, murió mientras era trasladado al consultorio de Curarrehue.

El teniente Pedro González de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) Cautín, afirmó que se trató de una colisión frontal la que se produjo entre ambos ciclistas, “que participaban de una competencia“.

“A raíz de esto, ambos conductores resultaron con lesiones de diversa consideración, y finalmente uno de ellos fallece en camino a un centro asistencial”, precisó.

Muerte de ciclista tras colisión en Curarrehue: Red de urgencia de Salud no fue notificada de competencia

El seremi de salud de La Araucanía, Andrés Cuyul, señaló que esta carrera no fue informada a la red de salud, de manera que no se contaba con equipo de respuesta ante emergencias de este tipo.

“Efectivamente, esta carrera no fue informada oportunamente a la red de urgencia del Servicio de Salud. Es una carrera seguramente legal, pero la red de urgencia del Servicio de Salud me informa que no estaba notificada de esta carrera para poder tener una mejor respuesta frente a esta emergencia”, explicó.

“Siempre en todo evento masivo, tanto la red de urgencia del mismo Servicio de Salud o de Salud Municipal están presentes en grandes eventos cuando se nos informa”, agregó.

Por instrucción de la Fiscalía, la SIAT de Carabineros arribó al sitio del suceso para realizar los peritajes técnicos correspondientes, verificar la existencia de cámaras de vigilancia en el sector y empadronar testigos, entre otras diligencias investigativas.